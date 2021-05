إنستاجرام تضيف خيار التسميات التوضيحية للقصص

دبي - يزن راشد - تعمل منصة إنستاجرام على تسهيل الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بميزة القصص و Reels من خلال Sound off 🗣

…with sound off 🔇



Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.



We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R — Instagram (@instagram) May 4, 2021 ملصق التسميات التوضيحية الجديد الذي يسمح للمستخدمين بالمشاهدة دون الحاجة إلى تشغيل الصوت.

ولن تجعل الإضافة من السهل على المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع أو الصمم التفاعل مع محتوى الفيديو فحسب، بل إنها توفر أيضًا طريقة للمستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو عندما يكونون في مكان لا يريدون تشغيل الصوت فيه.

ومن أجل استخدام هذه الميزة، يسجل صانع المحتوى أولاً مقطع فيديو جديدًا باستخدام القصص أو Reels في تطبيق إنستاجرام، أو يحديد مقطع فيديو لتحميله من هاتفه.

وبعد ذلك، يفتح علبة الملصقات ويبحث عن ملصق Captions الجديد، الذي يحول كلامه إلى نص، ويمكن أيضًا تعديل النمط وموضع التسمية التوضيحية والنص واللون بحيث يتطابق مع المحتوى، وعند النشر، تظهر التسميات التوضيحية بجانب الفيديو ليراها الجميع.

ولا تتوفر الميزة عند الإطلاق إلا باللغة الإنجليزية وفي البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، لكن إنستاجرام تخطط لنشرها في بلدان ولغات أخرى قريبًا.

ويتم أيضًا طرح ملصق التسميات التوضيحية أولاً عبر القصص وتبدأ بعد ذلك باختبارها في Reels، مع إطلاق أوسع.

وتم رصد ملصق التسميات التوضيحية العام الماضي أثناء التطوير، جنبًا إلى جنب مع الإضافات الجديدة المحتملة الأخرى، مثل ملصق Collab، وملصق Link، وملصق Reshare وغيرها.

ويبدو أيضًا أن شركة فيسبوك، المالكة لمنصة إنستاجرام، لديها ملصق تسميات توضيحية خاص بها قيد التطوير.

وبدأت منصة مشاركة الصور والفيديو في اختبار الملصق في وقت سابق من هذا الربيع مع عدد من مستخدميها.

وتأتي الإضافة بعد أسابيع فقط من إعلان منصة تيك توك TikTok عن ميزة التسميات التوضيحية الخاصة بها، التي تسميها التسميات التوضيحية التلقائية.

وتقوم التسميات التوضيحية التلقائية بترجمة الكلام تلقائيًا من فيديو تيك توك باللغتين الإنجليزية واليابانية، لكن النص نفسه غير قابل للتخصيص ويمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله بواسطة المشاهد من لوحة مشاركة التطبيق.

ولم يتم اعتماد التسميات التوضيحية التلقائية على نطاق واسع حتى الآن، ويميل العديد من مبدعي تيك توك إلى الاستمرار في استخدام التسميات التوضيحية التي ينشئونها بأنفسهم أو عبر تطبيقات الجهات الخارجية.

وتشير إنستاجرام إلى إنها قد أطلقت في السابق دعمًا للتسميات التوضيحية عبر Thread و IGTV، لكن توسعة الميزة إلى القصص و Reels يُحدث تأثيرًا أكبر، وذلك بالنظر إلى أن القصص وحدها يستخدمها أكثر من 500 مليون شخص يوميًا.

