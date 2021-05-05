شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد Google يتغلب على Siri وAlexa فى اختبار الاسئلة المعقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبين أن Google Assistant هو أفضل مساعد افتراضي، وفقًا لأحدث البيانات التى نشرتها Bespoken، فوفقًا لتقرير صادر عن voicebot، تبين أن مساعد Google كان أفضل أثناء الإجابة على الأسئلة المعقدة مقارنةً بـ Siri و Alexa.

وفى الدراسة التى أجرتها Bespoken، استخدمت Amazon Echo Show 5 و Apple HomePod Mini و Google Nest Home Hub، وخلال الاختبار، طرح الباحثون مجموعة من الأسئلة على كل من المساعدين الصوتيين.

وجاء فى التقرير: "لقد عرّفوا كل سؤال على أنه بسيط أو معقد وفرزوه إلى مواضيع مثل الأفلام والجغرافيا والتاريخ، وكان لكل سؤال أسلوب مختلف من التعقيد، من مواضيع متعددة، وسلسلة غير نحوية من الكلمات الرئيسية، وأسئلة ليس لها إجابة مثل السؤال من كان أول شخص على سطح المريخ ".

ولذلك، فى هذا الاختبار، كان أداء Google Assistant أفضل أداء يليه Amazon Alexa و Siri، ويضيف التقرير أن جميع المساعدين الصوتيين الثلاثة أداؤوا بشكل أفضل فى قسم الأسئلة المعقدة، وقد كشف تقرير عبر الإنترنت مؤخرًا أن جوجل بدأت اختبارًا داخليًا لميزة جديدة تسمى Guacamole.

وستمكن هذه الميزة الجديدة المستخدمين من استخدام مساعد Google دون نطق الكلمة المهمة "Hey Google"، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، ستسمح الميزة لمستخدمى مساعد Google بأداء مهام صوتية سريعة مثل إيقاف تشغيل المنبه أو الرد على المكالمات دون نطق كلمة الزناد.