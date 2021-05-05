شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 12.5.3 لمستخدمى أيفون القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل اليوم تحديثًا برمجيا لهواتف أيفون 6s أو أعلى والذى حمل الاصدار رقم iOS 14.5.1، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتف أبل القديمة لم يعودوا مؤهلين لتلقى تحديثات برامج منتظمة، فقد قامت الشركة بطرح iOS 12.5.3.

وبحسب التقرير، فإن هذا التحديث متاح لمستخدمى أيفون 5s و أيفون 6 و أيفون 6 Plus و iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3 و iPod touch (الجيل السادس)، وتمامًا مثل تحديث iOS 14.5.1، يأتى iOS 12.5.3 أيضًا مزودًا بإصلاحات للأخطاء المتعلقة بمحتوى الويب الضار الذى قد يؤدى إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية و "ربما تم استغلاله بنشاط".

وفى الأسبوع الماضى فقط، طرحت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا تحديثًا جديدًا للبرامج لأجهزة أيفون و iPad و MacBooks وأبل Watch وأبل TV فى جميع أنحاء العالم، ويأتى iOS 14.5 مزودًا بميزات مهمة مثل شفافية تتبع التطبيقات، والقدرة على فتح قفل أيفون أثناء ارتداء قناع باستخدام Apple Watch، وإعادة معايرة البطارية لسلسلة أيفون 11، وأكثر من 200 رمز تعبيرى جديد، وأصوات جديدة لـ Siri، ودعم AirTag وغير ذلك الكثير.