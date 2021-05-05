تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن دعم Adobe Flash على Windows 10 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت للتوقف عن دعم برنامج الوسائط Adobe Flash على منصة Windows 10 بدءاً من شهر يوليو.

كانت شركة Adobe قد توقفت عن دعم برنامج Adobe Flash رسمياً في نهاية عام 2020، إلا أن البرنامج كان حتى الآن جزء من منصة Windows 10، وفي تحديث 21H1 لمنصة Windows 10 الذي ينطلق بدءاً من هذا الشهر، يأتي دون Flash في نظام التشغيل.

ولقد نشرت خطط مايكروسوفت الجديدة عبر Windows Blog، حيث تم تأكيد إنهاء دعم Adobe Flash Player على منصة Windows 10 بدءاً من شهر يوليو.

يذكر أن Adobe Flash Player كان البرنامج الأكثر إستخداماً لتشغيل الوسائط المتعددة مثل الألعاب أو البرامج من المتصفح مباشرة منذ نهاية التسعينات وإلى أوائل القرن الحادي والعشرين، واليوم بدأت معايير المتصفحات في التغيير إلى مشغلات HTML5 و WebGL و WebAssembly التي أصبحت بدائل الآن لبرنامج Adobe Flash Player.

يذكر أن الثغرات الأمنية المتلاحقة في Adobe Flash Player كانت من الأسباب الرئيسية للبحث عن بدائل جديدة للبرنامج على المنصات المختلفة ومتصفج الأنترنت.

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