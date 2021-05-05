شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات HUAWEI FreeBuds 4i وتطبيق Huawei Music يوفران تجربة استماع فريدة بصوت فائق الجودة للأغاني والمقطوعات الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الموسيقى من أهم وأكثر العوامل التحفيزية في حياتنا اليومية، وهو ما يبرر إقبال المستخدمين الدائم على المنتجات التي تقدم تجربة موسيقية غير مسبوقة. لذلك فإن هواوي توفر لعملائها مجموعة من المنتجات الصوتية فائقة الجودة، كما تقدم أروع الأغاني والأنغام الموسيقية من خلال تطبيقها المميز Huawei Music. وتعد الإضافة الأحدث في مجموعة منتجات هواوي الصوتية هي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، التي توفر صوتاً عالي الجودة، وعند ربطها بتطبيق Huawei Music تمنح المستخدم تجربة موسيقية رائعة.

سماعات HUAWEI FreeBuds 4i

وتوفر هواوي لعملائها عند شراء سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الحصول على اشتراكHUAWEI Music Premium لمدة ثلاثة أشهر مجاناً حتى يتمكنوا من الاستمتاع بسماع الأغاني والموسيقى المفضلة لديهم بجودة عالية، حيث يكمن السر في جودة صوت سماعات HUAWEI FreeBuds 4i في المكونات المخصصة المدمجة في هيكلها الصغير، والجزء الرئيسي من هذه المكونات هو المحرك الديناميكي الكبير.

والجزء الآخر من هذه المكونات هو الضبط الفعلي، حيق عملت فرق هواوي المتخصصة على تحسين مكونات سماعة الأذن لتناسب موسيقى البوب بدقة ووضوح عاليين، ونجحت هواوي في تحقيق ذلك من خلال اهتمامها المتقن بالتفاصيل الدقيقة. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزات، ليس على المستخدم سوى تحديد المؤثر الصوتي الخاص الذي يريده عبر تطبيق Huawei Music، مما يجعل الاستمتاع بصوت عالي الجودة أمراً سهلاً ومريحاً.

وساهمت تقنيات هواوي المبتكرة في توفير تجربة صوتية فريدة للمستخدم، وهو ما يمكن اختباره بسهولة من خلال "ريمكسات" الموسيقى الرائعة والحماسية المتوفرة على Huawei Music لأكبر الفنانين العالميين، والتي تتسم بإيقاعات قوية وموسيقى سريعة وتفاصيل متنوعة والتي ساعدت تكنولوجيا هواوي المبتكرة على إبرازها لتوفير المستخدمين بتجربة صوتية غامرة ومثالية.

ويوفر تطبيق Huawei Music للمستخدم إمكانية اختيار نغمات أكثر كلاسيكية وتناغماً، حيث يحتوي على موسيقى كلاسيكية لأكبر المؤلفين مثل موزارت وغيره، ويمكن للمستخدم الاستمتاع بكل جزء من هذه المقطوعات وسماع التفاصيل الدقيقة للآلات الموسيقية.

بمجرد فتح تطبيق Huawei Music والبحث عن HUAWEI FreeBuds 4i، يحصل المستخدم على قائمتين للموسيقى مليئتين بالمقاطع الصوتية الرائعة والمختلفة لتلائم كل الأذواق، توفر إحداهما أفضل ريمكسات الأغاني، بينما تزود الأخرى المستخدم بأفضل السيمفونيات.

ويمكن للمستهلك عند استخدام تطبيق HUAWEI Music مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، الحصول على مجموعة واسعة من خيارات المؤثرات الصوتية، منها التأثيرات الصوتية Kirin التي تتوافق مع أجهزة هواوي الصوتية بشريحة Kirin لمحاكاة المزيد من التفاصيل في الوضع الرقمي و3D Surround الذي يستعيد الإحساس بالمساحة والتوجيه لمجال الصوت ثلاثي الأبعاد لتحقيق أقصى قدر من الاستمتاع بالموسيقي، والتأثيرات الصوتية HiFi للحصول على تجربة صوت أكثر افتراضية، وتأثيرات Mega Bass لتعزيز تأثيرات طبقة الجهير لتحاكي مكبرات الصوت، وتأثيرات Choral لإبراز الأصوات البشرية، وتأثيرات Nostalgic للأصوات الكلاسيكية الدافئة، وتأثيرات Concerts وغيرها من المميزات التي يمكن اختيارها بسهولة بنقرة بسيطة.

لم يعد الاستماع إلى موسيقى عالية الجودة أمراً صعباً أو معقداً مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i التي توفر صوت نقي وعالي الجودة لأي أغنية أو مقطوعة موسيقية يختارها المستخدم. وعندما يتعلق الأمر باختيارات الأغاني، فإن تطبيق Huawei Music يحتوي على مكتبة ضخمة من الأغاني وخيارات موسيقية غنية ومتنوعة، لينتقي المستخدم منها بحسب حالته المزاجية ويستمتع بتجربة استماع فريدة.