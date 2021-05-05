انت الان تتابع خبر بالفيديو: لأول مرة في العراق… الخليج 365 تدمج خدماتها الإخبارية مع تطبيق فايبر والان مع التفاصيل
وفي مقابلة خاصة أجرتها السومرية مع الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن فايبر، السيد جمال أغوا، أكد الاخير أن وظيفة الاستكشاف Explore طريقة لجلب المزيد من المحتوى أو المزيد من الخدمات لمستخدمي viber...انها أداة تمكن الأشخاص من البحث عن خدمات مختلفة بدءًا من الأخبار، مع التأكد من حصولهم على الأخبار من مصادر آمنة وموثوقة .... مضيفا: "لهذا السبب قررنا الدخول في شراكة مع عدد محدود من مصادر الأخبار: والسومرية هي الاولى التي تدخل في هذه الشراكة في العراق".
وشدد أغوا أن "ما نحبه في السومرية هي أنها مصدر إخباري لجميع أطياف المجتمع العراقي، تؤمن بالتنوع، وهذا يناسب ثقافتنا أيضًا."
تتمثل رؤية فايبر في تزويد مستخدميها بمجموعة فريدة وذكية من الخدمات والوظائف التي تتجاوز الاتصال والمراسلة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل تام. لتحقيق هذه الرؤية، من هنا جاءت الشراكة الاستراتيجية بين فايبر والسومرية لتمكين المستخدمين في العراق من متابعة الأخبار أولا بأول من خلال الشريط الإخباري والذي يضم آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية في العراق وخارجها بدون الحاجة إلى مغادرة تطبيق فايبر.
وتابع: "لدينا جمهور قوي جدا في العراق: 50% من العراقيين يستخدمون فايبر بشكل يومي ... ونسعى لزيادة هذا العدد." مضيفا ان "أكثر من 10 ملايين شخص يستخدمون خدمة الاستكشاف، إنها بداية رائعة."
وعمل مهندسو فايبر مع فريق السومرية التقني عن كثب خلال الأشهر الماضية من أجل إحياء الشراكة لدمج خدمات السومرية الإخبارية مع تطبيق فايبر في العراق. ويؤكد المسؤولون في فايبر ان هناك العديد من الخدمات الاخرى التي ستقدم الى مستخدمي التطبيق في العراق.
كشف السيد جمال أغوا عن مشاريع وخدمات أخرى اضافية للعراقيين، وقال: "نسعى لتوفير مزيد من الخدمات التي تهم المستخدمين عبر تطبيق فايبر. اطلقنا الان ميزة الاستكشاف التي تتيح تصفح الاخبار ولا حقا نسعى لتوفير الالعاب games على التطبيق. وسيكون التجار ايضا حاضرين في شاشة الاستكشاف، ربما الاطباء سيستخدمون هذه الشاشة للتواصل والتفاعل مع مرضاهم." وتابع:" في يوم من الأيام ، سيمكن توزيع بعض الخدمات الحكومية عبر تطبيق فايبر بالاضافة الى توفير خدمات الدفع."
وأشار أغوا أن الهدف من كل هذا هو تقديم المزيد من الخدمات اليومية للمستخدمين العراقيين.
وبالعودة الى الشريط الإخباري على صفحة 'استكشاف' في تطبيق فايبر فأنه يقدم المحتوى الإخباري والذي يتم تغذيته مباشرة من المنصة الإلكترونية لـ الخليج 365 بشكل يومي وآني.
يسمح الشريط الإخباري بالتمرير اللانهائي ويمكن للمستخدم النقر فوق كل خبر ويتم توجيهه لقراءة المقالات الإخبارية بالكامل بدون مغادرة فايبر.