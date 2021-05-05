شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستحوذ على شركة الأخبار الناشئة Scroll والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر أنها اشترت شركة Scroll لتكنولوجيا الأخبار، والتى ستستخدمها كجزء من عرض الاشتراك القادم، حيث يعمل تويتر على تقديم أنواع جديدة من المحتوى على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به، بما فى ذلك المحتوى الصوتى والمحتوى الطويل، بعد الحصول سابقًا على منصة النشرات الإخبارية Revue.

ويسمح التمرير للمستخدمين بالاشتراك وقراءة المقالات الإخبارية من الناشرين بما فى ذلك Insider و BuzzFeed و USA Today بدون إعلانات، وتقول الشركة إن الناشرين الذين يعملون مع Scroll يكسبون أموالاً أكثر مما يفعلون عن طريق بيع الإعلانات.

وأضاف تويتر أن الصفقة ستساعد تويتر فى بناء ميزة اشتراك، مثل السماح للمستخدمين بالوصول إلى ميزات متميزة من منافذ الأخبار أو النشرة الإخبارية للكاتب Revue، لكن لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.