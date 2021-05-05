شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق 6 ملصقات جديدة لتطبيق واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" المملوك لشركة فيس بوك أضاف مجموعة من الملصقات جديدة للتطبيق، وكانت الشركة قد أضافت مؤخرًا ملصقات يوم الأرض وملصقات رمضان وملصقات Covid- 19.

والآن، يبدو أن الشركة تقوم بتوسيع مجموعة ملصقات التطبيق من خلال إطلاق ست حزم ملصقات جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ووفقًا للتقرير، ستتوفر جميع الملصقات الجديدة على أنظمة التشغيل Android و iOS، حيث إن جميع الملصقات الستة متاحة الآن للتنزيل من متجر ملصقات واتس آب.

وتشمل قائمة الملصقات المضافة حديثًا Egg and Chup و Realistic Rabbit و Betakkuma 2 و Square Cheese’s Daily Life و Women Cactus و A Burdensome Pigeon Named Eagle.

كيفية تنزيل ملصقات جديدة على واتس آب

يعد تنزيل ملصقات جديدة على واتس آب أمرًا بسيطًا للغاية، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أى نافذة دردشة ثم فتح قسم الملصقات من خلال النقر على أيقونة Smiley فى مربع النص ثم النقر على أيقونة الملصقات.

ومن قسم الملصقات، انقر على أيقونة "+" لفتح متجر الملصقات، ثم ابحث هنا عن الملصق الذى تريد تنزيله وانقر على أيقونة "تنزيل" بجانب أسمائهم، وبمجرد التنزيل، عد إلى الدردشة وافتح قسم الملصقات مرة أخرى، ابحث عن حزمة الملصقات التى تم تنزيلها واضغط عليها، والآن، يمكنك النقر فوق أى ملصق لإرساله.