تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A82 5G في قوائم سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A82 5G الذي قدم في سوق كوريا بعنوان Galaxy Quantum 2، ولقد رصد الهاتف بالفعل قوائم سامسونج مؤخراً.

شغل هاتف Galaxy A82 5G العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية دون تأكيد رسمي من شركة سامسونج عن وجود الهاتف، واليوم رصد الهاتف في موقع سامسونج الرسمي مما يؤكد خطط العملاق الكوري للإعلان قريباً عن هذا الإصدار.

ولقد ظهر الهاتف في قوائم سامسونج المقرر تحديثها خلال الفترة القادمة ببرمجيات الحماية، حيث كان هاتف Galaxy A82 5G أحد هذه الإصدارات.

من جانب أخر يحاكي هاتف Galaxy A82 5G مواصفات هاتف Quantum 2 الذي قدم في السوق الكوري، حيث يتميز بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق هاتف Galaxy A82 5G برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، التي قدمت خلال 2020 وتأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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