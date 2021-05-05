شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة إنترنت صينية رائدة أسطولًا من سيارات الأجرة الآلية بدون سائق بالكامل، حيث بدأت السيارات الجديدةApollo Go في نقل الركاب في غرب بكين، بتكلفة حوالي 4.60 دولارًا لكل رحلة، وهي أول سيارات أجرة ذاتية الدفع مدفوعة الأجر في الصين لا يوجد بها سائق أمان على كرسى القيادة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت برمجة المركبات مع ثماني وجهات في Shougang Park، موطن الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة لعام 2022، وهناك مشغل عن بعد في متناول اليد يمكنه التحكم في السيارة في حالة الطوارئ.

ونقلت سيارات الأجرة الركاب إلى المكاتب والمقاهي والفنادق وموقف السيارات حول Shougang Park، وهي منطقة صناعية سابقة في غرب بكين تخضع للتحسين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في Shougang Park، وتتوقع بايدو أن يتم استخدام السيارات الآلية لنقل الرياضيين والموظفين من وإلى الملاعب الأولمبية.

ويقدم المستخدمون طلبًا على تطبيق Apollo Go، ثم تعلن سيارة الأجرة عن وصولها مع تنبيه بسيط، ويُطلب من المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة والمعلومات الصحية قبل دخول السيارة لتأكيد هويتهم ومنع انتشار المرض.

ولن يبدأ الذكاء الاصطناعي في Apollo الرحلة حتى يتم تأكيد بروتوكولات السلامة، بما في ذلك التأكد من إغلاق الأبواب وتثبيت جميع أحزمة الأمان، وعلى عكس السيارات الذاتية الأخرى، لم يكن هناك سائق بشري في مقعد القيادة، فقط مهندس سلامة جلس في مقعد الراكب الأمامي.