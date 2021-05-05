شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيبك جيمز تقدم مرافعتها ضد آبل فى قضية مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محامون عن شركة Epic Games المنتجة للعبة (فورتنايت) مرافعة في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة Apple التي تصنع هواتف آيفون، قائلين إن الشركة حولت متجرها الإلكتروني إلى "حديقة مسورة" محاطة "بخناق الذباب" بهدف احتجاز مليار مستخدم لآيفون عن المطورين الذين يريدون الوصول إليهم وفقا لما نقله موقع CNBC.

والمحاكمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هي ذروة دعوى قضائية أقامتها إيبك العام الماضي أمام المحكمة الجزئية لشمال كاليفورنيا.

وتدور حول ممارستين لـ Apple أصبحتا حجر زاوية لنشاطها، أولها الإلزام الذي تفرضه Apple بأن تُوزع كل برامج الأطراف الثالثة لهواتف آيفون في العالم وعددها مليار عبر متجرها الإلكتروني وإلزام المطورين باستخدام نظام الشراء من داخل التطبيق الخاص بـ Apple والذي يتقاضى عمولة نسبتها 30%.

وخرقت إيبك قواعد Apple العام الماضي عندما طرحت نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق في لعبة (فورتنايت) لتجاوز عمولات Apple، وردا على ذلك أزالت Apple الشركة من متجرها الإلكتروني.

وأقامت إيبك دعوى ضد Apple، زاعمة أن الشركة تسيء استخدام سلطتها ضد مطوري التطبيقات بقواعد متجرها الإلكتروني والتزامات الدفع التي تضر بالمنافسة في سوق البرمجيات، كما شنت حملة دعائية شرسة للفت الانتباه لمزاعمها في الوقت الذي تخضع فيه ممارسات Apple للتدقيق من مشرعين ومنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي المرافعات الافتتاحية، قالت المحامية كاثرين فوريست إن Apple حولت متجرها إلى "حديقة مسورة" تهدف إلى تحصيل الرسوم من المطورين الذين يريدون الوصول إلى مستخدمي آيفون المليار، وجادلت بأن Apple احتجزت هؤلاء المستخدمين داخل نظامها بتطبيقات مثل آي مسج الذي يتيح لمستخدمي Apple إرسال رسائل لأجهزة أخرى لكن يفرض قيودا على الرسائل لهواتف تعمل بنظام آندرويد.