شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحصدون الخضار فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقاً لما نقله موقع الرؤية عن scitechdaily.com، تولى قائد مهمة "سبيس إكس كرو-1" التابع لناسا، مايكل هوبكنز زمام المبادرة في إجراء 4 تجارب لنظام إنتاج الخضراوات (Veggie)، ومع اختتام آخر تجربتين، تمكن هوبكنز من الحصول على محاصيل فضائية جديدة؛ الخردل "Amara" ، والملفوف الصيني "Bok choy".

وتضمنت جهود هوبكنز استخدام فرشاة رسم صغيرة لتلقيح أزهار النباتات عوضاً عن التلقيح الذاتي، وكان قد قرر هذا النهج بعد التحدث مع عالم مشروع إنتاج المحاصيل الفضائية وقائد العلوم في التجارب النباتية الأربع مات رومين، الذي قال: "بعد استخدام فرشاة الرسم، لاحظنا ارتفاع معدل إنتاج البذور" .

وأضاف رومين: "أدت هذه التجارب إلى توفير إنتاج مستدام للمحاصيل المذكورة على المحطة، والذي قد يسهم بشكل كبير في توفير التغذية التكميلية أثناء الرحلات الطويلة لاكتشاف القمر أو المريخ".