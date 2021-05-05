تكنولوجيا: كرت الشاشة MSI RTX 3080 TI SUPRIM X يتوفر الآن في سوق الإمارات العربية المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق نموذج كرت الشاشة MSI RTX 3080 TI SUPRIM X اليوم لسوق الإمارات المتحدة وفقاً للتفاصيل التي نشرت عبر صفحة FaisalKhatib على Reddit، والذي أكد على رصد كرت الشاشة في أحد منافذ البيع بالفعل، كما كُشِف عن صور تؤكد هذه التفاصيل.

أشارت التوقعات السابقة إلى أن كرت الشاشة MSI RTX 3080 TI SUPRIM X تنطلق للبيع في الأسواق بدءاً من الشهر المقبل، إلا أن “فيصل” أكد على أن كرت الشاشة تتوفر الآن في منفذ البيع بسعر 3500 دولار.

وتشير التوقعات إلى أن منفذ البيع إخترق سياسة حظر البيع التي تفرض عند إطلاق الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة، إلا أنها لن تكون المرة الأولى التي يتم بيع الإصدارات الجديدة قبل أسابيع من الموعد المحدد.

يذكر أن مثل هذه الإصدارات من كرت الشاشة لا تتوفر في الوقت الحالي ببرامج تشغيل، لذا في حالة شراء الإصدار الجديد من كرت الشاشة MSI RTX 3080 TI SUPRIM X، لن يتمكن المستخدم من تشغيلها في الوقت الراهن.

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