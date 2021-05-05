تكنولوجيا: Asus تعلن عن جهاز VivoBook Pro 14 بمعالجات Ryzen 5000H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus اليوم عن جهاز VivoBook Pro 14 الذي ينطلق بمعالجات Ryzen 5000H ومكبرات Harman Kardon الصوتية وسعر يبدأ من 710 دولار.

تدعم Asus جهاز VivoBook Pro 14 بمعالجات Ryzen 5 أو Ryzen 7 من AMD، كما يتميز ASUS VivoBook Pro 14 بتصميم فائق النحافة وأيضاً تصميم بوزن خفيف 1.35 كجم، بسماكة 17.9مم، لذا يتميز بحجم يدعم المستخدم في التنقل السريع.

وتقدم Asus جهاز VivoBook Pro 14 باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول بمعالج على أن يتميز النموذج الأعلى بمعالج Ryzen 7 5800H ثماني الأنوية وبدقة 7 نانومتر، مع 16 thread، ويدعم سرعة من 3.2-4.4GHzـ أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe SSD.

كما يأتي النموذح الثاني بمعالج Ryzen 5 5600H ثماني الأنوية، مع نفس التكوينات المقدمة في النموذج الأعلى من الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ويضم VivoBook Pro 14 شاشة OLED بحجم 14 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 600 nit، وتباين 1000000:1، مع نطاق ألوان سينمائي من ألوان DCI-P3 بنسبة 100% مع مليار لون، أيضاً يأتي الجهاز بنظام تبريد 45W.

Asus تدعم هذا الإصدار أيضاً بمكبرات Harman Kardon الصوتية، في نظام صوتي يتميز بتقنية الذكاء الإصطناعي لخفض الضوضاء، كما تأتي كاميرة الجهاز بنظام يدعم الحماية، كما يتضمن زر التشغيل تقنية إستشعار البصمة.

وتقدم Asus نموذج حهاز VivoBook Pro 14 Ryzen 5 5600H بسعر 710 دولار، بينما ينطلق جهاز VivoBook Pro 14 Ryzen 7 5800H بسعر 772 دولار.

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