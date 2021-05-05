تكنولوجيا: سامسونج المورد الرئيسي للشاشات في سلسلة iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن العملاق الكوري ستكون المورد الرئيسي للشاشات في سلسلة iPhone 13 المرتقبة من ابل، كما تورد أيضاً لوحات الدوائر التي تعمل على ربط شاشات OLED بالهاتف.

في تقرير جديد جاء من كوريا اليوم، كُشِف عن خطط سامسونج لتوريد 110 مليون لوحة OLED لشركة ابل، لدعم سلسلة iPhone 12 وأيضاً سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقبة هذا العام.

كما أوضح التقرير أن سامسونج تستعد لدعم iPhone 13 Pro و 13 Pro Max بلوحات LTPO، التي تعمل على دعم الهاتف بمعدل التحديث المتغير 120Hz، وأيضاً دعم إستمرار عمر البطارية لوقت أطول.

ويؤكد التقرير على أن سامسونج ستكون المورد الرئيسي للوحات الشاشة LTPO، بينما تساهم LG بحصة في سلسلة التوريد، من جانب أخر تدعم Samsung Electro-Mechanics سلسلة iPhone 13 بلوحات الدوائر التي تدعم إتصال شاشات OLED بالهاتف.

بينما تأتي Youngpoong Electronics كشريك لتوريد لشركة Samsung Display لدعم هواتف iPhone 13 و 13 mini بلوحات PCB، حيث لن تتضمن هذه الإصدارات معدل التحديث المتغير.

يذكر أن شركة ابل تحتاج إلى عدد 169 مليون وحدة من لوحات OLED لهواتف الايفون خلال 2021، حيث تقدم سامسونج عدد 110 مليون وحدة، وتقدم LG عدد 50 مليون وحدة، بينما تساهم BOE بعدد 9 مليون وحدة.

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