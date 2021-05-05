تكنولوجيا: Redmi تخطط لإطلاق ساعة Redmi Watch الذكية في 13 من مايو في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شاومي يوم 13 من شهر مايو الجاري لإطلاق ساعة Redmi Watch الذكية، على أن ينطلق الحدث من الهند.

تستعد شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 10S في السوق الهندي في الحدث الذي يعقد في 13 من مايو، وفي إعلان تشويقي نشر اليوم من شاومي على تويتر، كشفت الشركة عن خططها لإطلاق ساعة Redmi Watch خلال الحدث، بعد أن قدمت الساعة الذكية في الصين في نهاية العام الماضي.

وتحاكي ساعة Redmi Watch الذكية إصدار شاومي من الساعات الذكية Mi Watch Lite التي قدمت في الأسواق العالمية، حيث انطلقت الساعة الذكية بشاشة IPS LCD بحجم 1.4 إنش، و GPS، مع بطارية تستمر بعمر شحن 12 يوم.

وتتميز Redmi Watch بميزة تتبع مستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، مع تتبع نشاط المستخدم في الأنماط الرياضية المختلفة.

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