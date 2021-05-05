تكنولوجيا: وثائق تكشف عن مدى رفض سوني مشاركة ألعاب PS4 مع المنصات الأخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عارضت شركة سوني مشاركة ألعاب PS4 مع المنصات الأخرى لسنوات، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن وثائق تؤكد رفض سوني الشديد في السابق لمشاركة مستخدمي PS4 الألعاب مع أصدقائهم في منصات الألعاب الأخرى.

قامت شركة سوني في السابق بحظر مشاركة الألعاب مع منصات Rocket League و Minecraft، على الرغم من سياسة كلاً من Nintendo و Microsoft التي أتاحت مشاركة الألعاب بين Xbox و Switch.

ولقد بدأت مشكلة سوني عام 2018 عند حظر اللعب المشترك في Fortnite بين منصة ألعاب سوني والمنصات الأخرى، ورغم الغضب الذي واجهته الشركة من اللاعبين، إلا أن التسريبات أكدت على أن سوني لن تتراجع عن هذه القرارات مع تعويض الخسائر المحتملة للإيرادات.

من جانب أخر كانت شركة Epic Games قد ناشدت سوني لتتيح اللعبة المشترك قبل قرار سوني بحظر لعبة Fortnite المتقاطعة في عام 2018، أيضاً أشار Gio Corsi من سوني إلى أن مرونة Epic بغرض سيطرة لعبة Fortnite على منصة PlayStation، كما أكد Corsi على أن اللعب عبر منصة واحدة يدعم الشركة في تحسين خدمات PlayStation.

ولقد كشفت التسريبات عن وثائق أخرى عام 2019 توضح سياسة سوني الجديدة بعد بدء اللعب المشترك على المنصات الأخرى، حيث تشارك سوني الإيرادات مع المنصات الأخرى، كما تفرض سوني على الناشرين دفع الرسوم عند مشاركة نسبة كبيرة من لاعبي منصة PlayStation في الألعاب.

أيضاً أكد Tim Sweeney الرئيس التنقيذي لشركة Epic Games على أن سياسة سوني ستدفع الشركة في النهاية لدفع إيرادات إضافية لسوني بهدف تمكين اللعب المشترك في Fortnite.

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