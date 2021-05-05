تكنولوجيا: أفضل تجميعية عروض أمازون لشهر رمضان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

سماعات أذن Galaxy Buds Live اللاسلكية من سامسونج

عرض ساري حتى 10/5/2021

السعر: 564.12 ريال سعودي

المواصفات:

مزودة بمكبر الصوت 12 مم المضبوط بتقنية AKG الذي يحسن من جودة الصوت.

تأتي بوسائد أذن متساوية الأجزاء وسماعات أذن لامعة.

تدعم خاصية عزل الضوضاء النشطة لحجب الضوضاء المحيطة.

تأتي ببطارية تدوم طويلاً مع حافظة تعمل كشاحن لاسلكي.

تدعم المساعد الصوتي الدائم.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/33bv1Ii

سماعات PXC 550 اللاسلكية من Sennheiser

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 870.98 ريال سعودي

المواصفات:

توفر جودة صوت أسطورية مع خاصية عزل الضوضاء النشطة والتي تقلل من الضوضاء المحيطة بك ويمكن تعديلها حسب تفضيلك.

تأتي بأداء بطارية استثنائي يصل إلى 30 ساعة من عمر البطارية بعد الشحنة الواحدة.

تدعم الوصول للمساعد الصوتي بلمسة واحدة.

توفر لوحة لمسية على السماعة اليمنى والتي يمكن التحكم بها في عمليات رفع الصوت والتشغيل والتوقف واستقبال مكالمة واردة.

تدعم الإيقاف الذكي والذي يتم تفعيله عبر التطبيق.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3vHq1Y4

سماعات CX 350BT اللاسلكية من Sennheiser

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 305.59 ريال سعودي

المواصفات:

تدعم تقنية بلوتوث لاسلكية متقدمة 5.0 مع اتصال سلس.

عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات.

مصممة لتوفير الراحة مع أربعة أحجام من وسائد الأذن القابلة للتبديل.

مساعد الموسيقى والمكالمات والتفاعل الصوتي من خلال جهاز تحكم عن بعد بأربعة أزرار، مع دعم سيري ومساعد جوجل.

اقتران مريح متعدد الاتصالات لجهازين.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2QX0kUF

مروحة حافظة رفيعة للغاية 120 مم من Rosewill

عرض ساري حتى 9/5/2021

السعر: 57.63 ريال سعودي

المواصفات:

الحجم: 120 مم.

مدعمة بـ PWM (ضبط عرض النبض).

توفر 600 – 1600 دورة في الدقيقة؟

تدفق الهواء: 54. 55CFM بحد أقصى

مستوى الضوضاء: 11 – 30.32 ديسيبل.

تصميم نحيف بسمك 1.5 سم فقط.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2PS84Hc

مروحة تبريد لرفع الأثقال بمغناطيس ممتاز من Corsair

عرض ساري حتى 9/5/2021

السعر: 151.22 ريال سعودي

المواصفات:

تأتي بتقنية الرفع المغناطيسية لتوفير ضوضاء أقل وأداء أعلى وعمر افتراضي أطول.

تدفق الهواء – 97 قدم مكعب في الدقيقة.

مستوى الضوضاء – 35.0 ديسيبل.

يوفر التوازن المثالي بين الضغط الاستاتيكي العالي وتدفق الهواء المرتفع.

نطاق التحكم الموسع: نطاق التحكم 1600 دورة في الدقيقة يمنحك التحكم الكامل بين الهدوء والأداء المطلق.

زوايا قابلة للاستبدال مثبتة على مخمدات مطاطية مضادة للاهتزاز تسمح لك بمطابقة المراوح الخاصة بك مع بقية البناء.

مزودة بأربعة مصابيح LED.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3emX7a9

حلقة عالية الضغط/مروحة تبريد من Thermaltake

عرض ساري حتى 9/5/2021

السعر: 66.07 ريال سعودي

المواصفات:

تأتي بشفرات مضغوطة ومركزة لتحمل الضغط الستاتيكي العالي الناجم عن تطبيقات مثل المشعات.

صممت الشفرات المضغوطة والمركزة لتركيز دائرة الهواء الداخلية الأضعف للخارج، لتسمح للقسم الخارجي بالضغط وكبس الهواء.

تأتي بإطار مصمم ليعمل مع الشفرات المضغوطة ليقلل من ضوضاء الشفرات واهتزازاتها وليخلق توازناً مثالياً بين القوة والصوت.

تصميم هيدروليكي منخفض الضوضاء والذي يقوم بتزييت نفسه باستخدام مادة عالية الجودة لتقليل الاحتكاكات والتي تقلل من ضوضاء التشغيل وتحسن من الكفاءة.

الكابل المقلل للضوضاء يقلل مستوى الضوضاء بنسبة 24% من 24.6 ديسيبل إلى 18.7 ديسيبل.

توفر منصات الحقن المضادة للاهتزازات استخداماً بدون مشاكل مع تغطية بنسبة 80% للحماية تتضمن الجوانب الأربعة.

درجة الحرارة الداخلية والخارجية هي 49 درجة مئوية و44.5 درجة مئوية على الترتيب، التغير في درجة الحرارة = 4.5 درجة مئوية.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3ul2Qm3

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