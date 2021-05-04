شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 134 مليون هاتف ذكى يدعم الـ 5G تم بيعها عالميا خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية من الجيل الخامس بنسبة 458 % (على أساس سنوي) من 24 مليون وحدة فى الربع الأول من عام 2020 إلى رقم قياسى بلغ 133.9 مليون فى الربع الأول من هذا العام، حيث أدى الاعتماد السريع للتكنولوجيا فى الصين إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

واستحوذت شركة أبل على حصة سوقية بلغت 30%، فيما استفادت عدد من الشركات الصينية بشكل أكبر مع زيادة الطلب فى الصين، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Strategy Analytics لاستخبارات السوق، كما استحوذت سامسونج على 13% من حصة السوق فى شحنات الهواتف الذكية 5G على مستوى العالم فى الربع الأول من عام 2021.

وشحنت الشركة الكورية الجنوبية 17 مليون هاتف ذكى 5G على مستوى العالم فى الربع الأول من عام 2021، ارتفاعًا من 8.3 مليون فى الربع الأول من عام 2020، وقال فيل- بيترى أوكوناهو، المدير المساعد فى شركة Strategy Analytics: "أدى الطلب الهائل فى الصين، والاندفاع القوى من Apple iPhone، وموجة من طرازات أندرويد ذات الأسعار القيمة إلى تحقيق ربع قياسى لشحنات الهواتف الذكية 5G".

وشحنت أبل رقمًا قياسيًا يبلغ 40.4 مليون جهاز iPhone 5G فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأول من عام 2021، بناءً على أدائها القوى البالغ 52 مليون شحنة على مستوى العالم فى الربع الرابع من عام 2020، حيث أن أيفون هو الرائد الواضح فى شبكات الجيل الخامس 5G بحصة سوقية للهواتف الذكية 5G تبلغ 30% على مستوى العالم فى هذا الربع.