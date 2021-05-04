شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح جهازى 2021 iMac وiPad Pro الجديدين فى 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لطرح تشكيلة 2021 iMac التى تم كشف النقاب عنها مؤخرًا وجهاز 2021 iPad Pro مع شريحة M1 فى 21 مايو، كما سيتم إطلاق جهاز أبل TV 4K الجديد مع جهاز تحكم عن بعد Siri معاد تصميمه فى نفس اليوم، وكشفت شركة آبل النقاب عن المنتجات الجديدة خلال حدث Spring Loaded.

وبدأت عملية الحجز المسبق للأجهزة فى 30 أبريل الماضى، حيث قالت شركة أبل إن جهاز iPad Pro الجديد مقاس 12.9 بوصة هو أقوى جهاز iPad وأكثر تقدمًا حتى الآن، ويعمل iPad Pro الجديد على شريحة M1 من تصميم أبل، وتتميز بشاشة Liquid Retina XDR جديدة وتتضمن الآن دعم Thunderbolt.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الكاميرا الأمامية فائقة الاتساع الجديدة كليًا ميزة Center Stage، وهى ميزة جديدة تحافظ تلقائيًا على المستخدمين فى إطار مثالى لمكالمات الفيديو، ISP والمحرك العصبي، وفى M1، أطلق العنان لقدرات أكبر من نظام الكاميرا الاحترافي، مما يوفر دعم Smart HDR 3 لأول مرة لجهاز iPad Pro.

وقدمت أبل جهاز iMac جديدًا بالكامل يتميز بتصميم نحيف، ويتم تشغيل الجهاز أيضًا بواسطة شريحة M1 الخاصة بشركة أبل.

ويتميز iMac بشاشة Retina مقاس 24 بوصة 4.5K مع 11.3 مليون بكسل و500 شمعة سطوع وأكثر من مليار لون، ويشتمل على كاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل وميكروفونات ونظام صوت بستة مكبرات صوت، أيضًا، وصل Touch ID إلى iMac لأول مرة مع الجهاز الجديد.