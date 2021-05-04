شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتصدر سوق الخدمات السحابية العالمية بـ42 مليار دولار بالربع الأول من2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت خدمة Amazon Web Services (AWS) التابعة لشركة أمازون سوق الخدمات السحابية العالمية بحصة سوقية تبلغ 32% فى الربع الأول من عام 2021، حيث نما الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية بنسبة 35% إلى 41.8 مليار دولار فى الربع الأول، وفقًا لتقرير جديد.

كما نمت Microsoft Azure بنسبة 50 % للربع الثالث على التوالي، حيث حصلت على 19% من حصة السوق فى الربع الأول من عام 2021، كما حافظت Google Cloud على زخمها، حيث نمت بنسبة 56% فى الربع الأخير لتستحوذ على 7% من حصة السوق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Canalys.

واستمر اتجاه استخدام الخدمات السحابية لتحليلات البيانات والتعلم الآلي، ودمج مركز البيانات، وترحيل التطبيقات، وتطوير السحابة الأصلية وتقديم الخدمات بوتيرة سريعة، وبشكل عام، تجاوز إنفاق العملاء 40 مليار دولار فى الربع للمرة الأولى فى الربع الأول، مع إجمالى الإنفاق بنحو 11مليار دولار أعلى مما كان عليه فى الربع الأول من عام 2020 وما يقرب من 2 مليار دولار عن الربع الرابع من عام 2020، وفقًا لبيانات كاناليس.