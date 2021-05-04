شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Microsoft Teams تحصل أخيرًا على ميزة تسجيل المكالمات تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams على ميزة تسجيل المكالمات تلقائيًا، حيث أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة ذلك عبر منتدى ملاحظات المستخدم الخاص بها، ومع ذلك، لم يقدم جدولًا زمنيًا بشأن الوقت الذى قد يتوقع المستخدمون فيه الميزة، فيما يمتلك Zoom المنافس لـ Microsoft Teams هذه الميزة بالفعل.

وتم طرح الاستعلام عن ميزة تسجيل المكالمات تلقائيًا فى منتدى ملاحظات مستخدمى مايكروسوفت، منذ حوالى 3 سنوات، بواسطة المستخدم Andreas، ويقول: "إذا كنت تعلم مسبقًا أنه يجب تسجيل اجتماع، فسيكون من الجيد أن يكون لديك خيار عند جدولة الاجتماع لبدء التسجيل تلقائيًا، يمكن أن يساعد ذلك فى عدم نسيان بدء التسجيل وتوفير بعض الوقت والجهد دون الحاجة إلى تذكر القيام بذلك يدويًا. "

وردت Microsoft، فى فترة "قصيرة" من ثلاث سنوات: "شكرا لك على ملاحظاتك! يعمل الفريق حاليًا على هذا الطلب. سنشارك تحديثًا بمجرد توفره. "

ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة لكل من Microsoft Windows و macOS، عند وصولها، وسيكون تسجيل المكالمات التلقائى مفيدًا جدًا فى المواقف التى تكون فيها فى اجتماع مهم وتنسى تسجيله يدويًا، وفى مثل هذه الحالات، تساعد الميزة فى حفظ نسخة من الاجتماع للرجوع إليها لاحقًا.

كذلك فمن ضمن بعض الميزات الجديدة التى تخطط Microsoft لإضافتها إلى Teams هى حالة التواجد الجديدة "خارج المكتب"، والتى يتم طرحها، حيث يمكنك وضع الحالة الشخصية لفرقك على أنها "خارج المكتب" بعد تلقى هذا التحديث، والذى سيراه زملائك عندما يحاولون الاتصال بك أو الدردشة معك، سيتم أيضًا تحديث الحالة الشخصية "خارج المكتب" تلقائيًا فى تقويم Outlook.