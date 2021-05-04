شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح تشفير "طرف لطرف (E2E) " لمحادثات ماسنجر وانستجرام فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك لن تضيف ميزة تشفير من طرف إلى طرف (E2E) لمحادثات ماسنجر وانستجرام قبل 2022، فيما يعد تطبيق واتس آب هو منتج فيس بوك الوحيد الذى يوفر تشفير E2E آمنًا، وسلط فيس بوك فى بيان له الضوء على أن كل من Instagram Direct وماسنجر سيحصلان على تشفير E2E "فى وقت ما فى عام 2022".

فيما وعد فيس بوك فى وقت سابق بتقديم تشفير E2E على كل من Instagram Direct وماسنجر فى عام 2019، ومع ذلك، فإن فيس بوك يؤخره بهدوء ووعد الآن بتقديم نفس الشيء بحلول عام 2022.

وقالت الشركة فى البيان "نحن نعمل بجد أيضًا لجلب التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف لجميع خدمات المراسلة لدينا، سيحمى هذا الرسائل الخاصة للأشخاص ويعنى فقط المرسل والمتلقي، ولا حتى نحن، يمكنهم الوصول إلى رسائلهم.

وبينما نتوقع إحراز مزيد من التقدم فى التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف لماسنجر و Instagram Direct هذا العام، فهو مشروع طويل الأجل ولن نكون مشفرين بالكامل حتى وقت ما فى عام 2022 على أقرب تقدير، وعلاوة على ذلك، تم تصميم ميزات الأمان التى قدمناها بالفعل للعمل مع التشفير من طرف إلى طرف، ونخطط لمواصلة بناء ميزات أمان قوية فى خدماتنا ".

ولم يقدم فيس بوك أى سبب لهذا التأخير على الرغم من الاعتراف بأن المستخدمين يتوقعون خصوصية البيانات أثناء الدردشة، واستكمل البيان: "يريد الناس معرفة كيفية استخدام بياناتهم وما هى البيانات التى يمكن الوصول إليها من قبلنا أو من قبل الآخرين عند المراسلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الأشخاص توقعات خصوصية مختلفة بناءً على حجم أو طبيعة الدردشة الجماعية أو الجمهور، فى النهاية، الخصوصية شخصية وتأتى بتوقعات مختلفة حسب وضعهم. لذا فإن الشفافية والضوابط هى المفتاح ".