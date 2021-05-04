مايكروسوفت تزيل أدوبي فلاش بالكامل من ويندوز 10

دبي - يزن راشد - تبدأ شركة مايكروسوفت بإزالة أدوبي فلاش Adobe Flash بالكامل من نظام التشغيل ويندوز 10 هذا الصيف، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمان العملاء.

ويصبح التحديث KB4577586 الخاص بإزالة أدوبي فلاش لنظام ويندوز 10، الذي يزيل الفلاش بشكل دائم كأحد مكونات نظام التشغيل، إلزاميًا اعتبارًا من شهر يوليو.

وبدءًا من شهر يونيو 2021، يتم تضمين KB4577586 تحديث إزالة أدوبي فلاش في معاينة التحديث لنظام التشغيل ويندوز 10، الإصدار 1809 وما فوق، كما يتم تضمينه أيضًا في كل تحديث تراكمي لاحق.

واعتبارًا من شهر يوليو 2021، يتم تضمين KB4577586 في آخر تحديث تراكمي لنظام التشغيل ويندوز 10، الإصدارين 1607 و 1507.

ويتم أيضًا تضمين KB4577586 في مجموعة التحديثات الشهرية وتحديث الأمان فقط لأنظمة التشغيل الأقدم ويندوز 8.1 و Windows Server 2012 و Windows Embedded 8 Standard.

وبالإضافة إلى ذلك، عند التحديث إلى ويندوز 10، الإصدار 21H1 – المتوقع أن يبدأ طرحه هذا الشهر – أو الإصدار الأحدث، تتم الفلاش، ويمكنك أيضًا إزالة الفلاش في أي وقت عن طريق التحديث KB4577586 المتوفر في قائمة التحديثات.

وأزالت مايكروسوفت دعم فلاش من متصفح ايدج Microsoft Edge الخاص بها مع تحديث تلقاه العديد من الأشخاص وجرى تثبيته تلقائيًا.

ويتم الآن إزالة برنامج الفلاش المرفق مع ويندوز، وتشير صفحة دعم للتحديث إلى أنه لن يزيل إصدار Adobe Flash Player المثبت يدويًا من مصدر آخر.

وفي شهر يوليو 2017، أعلنت مايكروسوفت، جنبًا إلى جنب مع أدوبي وشركائها في مجال التكنولوجيا، أنه لن يتم دعم أدوبي فلاش بعد شهر ديسمبر 2020.

وقد تم اتخاذ قرار إنهاء دعم أدوبي فلاش بواسطة أدوبي بالنظر إلى تقليل استخدام التكنولوجيا وتوفر خيارات أفضل وأكثر أمانًا، مثل: HTML5 و WebGL و WebAssembly.

وتماشيًا مع هذه الخطة، أنهت مايكروسوفت دعم أدوبي فلاش عبر متصفح ايدج (Microsoft Edge و Microsoft Edge Legacy) وإنترنت إكسبلورار 11 في نهاية عام 2020.

ويقدم أرشيف الإنترنت الآن نسخة احتياطية للآلاف من ألعاب الفلاش والرسوم المتحركة القديمة في محاولة للحفاظ على جزء مهم من تاريخ الإنترنت.

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