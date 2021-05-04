شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعرض الآن الصور ومقاطع الفيديو بشكل أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب تحديثًا جديدًا لمستخدميه يوفر عرضًا أكبر للصور ومقاطع الفيديو فى الدردشات، وهذا يعنى أن الوسائط - المستلمة أو المرسلة - ستظهر بتنسيق أكبر قليلاً.

وتمت مشاركة المعلومات بواسطة واتس آب نفسها عبر منشور على Twitter، حيث قالت الشركة "الصور ومقاطع الفيديو فى واتس آب أصبحت أكبر الآن، لذا لن يتم إهمال أى شخص من الصورة! هذا هو السبب المثالى للابتسام "، كما ورد فى منشور واتس آب على Twitter.

وتعد الميزة متوفرة مع الإصدار 2.21.80 من تطبيق المراسلة الفورية، ومتاحة لكل من مستخدمى Android و iOS، ورغم أن التغيير صغير، لكن يمكن أن يكون مفيدًا لبعض مستخدمى واتس آب.

وفى الأخبار ذات الصلة، ورد أن منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك بدأت فى تقديم الدعم لسرعات تشغيل مختلفة للرسائل الصوتية لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد، ومع هذه الميزة، يمكن تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة قياسية 1X، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الملفات الصوتية بسرعة 1.5X أو 2X.