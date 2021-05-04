شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية Urtla Wide Band التى تسعى جوجل لتوفيرها بهواتفها المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إضافة تقنية Urtla Wide Band (UWB) لأجهزة أندرويد التى يمكنها إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Pixel 6 الجديدة المجهزة بنفس التقنية، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google.

ويستند التقرير إلى ادعاءات احد المطورين من شركة XDA للمطورين، والذى كشف مؤخرًا على Twitter أن "جوجل تعمل على توفير دعم UWB لجهاز قادم يحمل الاسم الرمزي" Raven "، ويقال إن جهاز Raven هو الاسم الرمزى لهاتف جوجل Pixel التالي.

ووفقًا للتقرير، من المقرر أن يكون "Raven" وجهاز آخر "Oriole" من صنع جوجل هذا الخريف، وكلاهما يعمل على شريحة Whitechapel GS101 الخاصة بشركة جوجل "، وتعد تقنية UWB موجودة بالفعل فى هواتف Apple و Samsung الرائدة.

وهى تقنية تساعد فى إجراء تتبع وتواصل أكثر دقة للموقع مثل الاتصال بمكبر صوت ذكى فقط عن طريق تقريب هاتفك منه، واكتشاف AirTag بسرعة وما إلى ذلك، حيث تمتلك Samsung SmartTags وتقنية UWB لإلغاء قفل سيارتك بمساعدة Samsung، ليكون الهاتف بمثابة مفتاح.

وربما تحاول جوجل توسيع المنافسة قليلاً من خلال مجموعة أدوات التتبع الخاصة بها، لا شيء معروف على وجه اليقين حتى الآن، ومهما كانت خطط جوجل الغامضة، فمن المؤكد أنها ستكون حول تحسين ميزة التتبع لجهازها (أجهزتها)، أيهما قد تكون.