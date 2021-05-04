غوغل تحدد معايير لأسماء وشعارات تطبيقات أندرويد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ 9 ثواني

أعلنت شركة غوغل ، عن تحديد عدد من المعايير والاشتراطات، في خطوة جديدة تستهدف فرض المزيد من الجدية والوضوح على التطبيقات.

أعلنت شركة غوغل عن وضع قواعد جديدة لأسماء وشعارات تطبيقات أندرويد، كي تكون أكثر وضوحا وجدية، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بالنسبة للمطورين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القواعد الجديدة تنص على ألا يتضمن اسم التطبيق أو الشعار أو اسم المطور أي معلومات عن مرتبة التنزيل أو مجانية التطبيق، كما لا يجوز أن يزيد اسم التطبيق على 30 علامة وألا يشتمل اسم التطبيق أو المطور على إيموجي.

ويُحظر أيضا أية مطالبات مباشرة من قبيل “Download now” أو “Update now”.

وإذا لم يلتزم المطور بهذه القواعد الجديدة، فلن تسمح غوغل بتواجد تطبيقه في متجر التطبيقات Play.