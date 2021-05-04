بتصميم أنيق.. فوسيل تكشف عن ساعاتها الذكية HR Everett

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ 19 دقيقة

أطلقت شركة فوسيل الموديل الجديد من ساعاتها الذكية HR Everett ، وذلك ضمن خطة الشركة لتوسيع خطة انتاجها .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الجديد يأتي في 4 إصدارات عصرية وأنيقة بتصميم مستوحى من ساعات اليد الكلاسيكية أكثر من كونها ساعة ذكية حديثة.

وتأتي الساعة الذكية الهجين الجديدة بقطر 45 ملم وتهدف إلى تلبية متطلبات العملاء من الرجال بعدما أطلقت طرازات صغيرة خاصة بالنساء مؤخرا.

ويأتي الموديل الجديد بمظهر ساعات اليد الكلاسيكية ويتوافر في 4 إصدارات مختلفة: إصدارين مصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سوار وجسم باللون الفضي وميناء الساعة باللون الأزرق أو سوار وجسم باللون الرمادي مع ميناء الساعة باللون الأسود، بالإضافة إلى إصدارين بجسم بلون الأنثراسيت مع سوار جلدي باللون البني أو سوار سيليكون باللون الأسود.

وأشارت شركة فوسيل إلى وجود شاشة الحبر الإلكتروني أسفل ميناء الساعة التناظرية، والتي تظهر عليها جميع وظائف الساعة الذكية الهجين؛ حيث تقوم ساعة فوسيل الجديدة بإظهار البيانات الصحية المهمة مثل معدل نبضات القلب وحرق السعرات الحرارية ووظيفة تتبع الأنشطة البدنية، والتحكم في تشغيل الموسيقى، بالإضافة إلى إظهار الإشعارات من الهاتف الذكي المقترن بالساعة الذكية الهجين.

وبفضل الشاشة الموفرة في استهلاك الطاقة، فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى أسبوعين وأكثر، كما يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 80% في غضون 50 دقيقة، وتمتاز ساعة فوسيل الجديدة بمقاومة الماء وفقا للمعيار 3 ATM.

ساعة ذكية من ليمفو

فيما أطلقت شركة ليمفو ساعتها الذكية Lem15 الجديدة المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد، وبالتالي يمكن استخدامها بشكل مستقل.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة ينبض بداخلها المعالج Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

ويبلغ قياس الشاشة 1.61 بوصة، بدقة وضوح 400 × 400 بيكسل، مع تغطية 98% من نطاق الألوان Adobe RGB. ويمكن إجراء الاتصال بالشبكة عبر WiFi وكذلك باستخدام شبكة LTE.

وتم تجهيز الساعة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى وحدة GPS مع دعم نظام Glonass، مما يعني أنه يمكن أيضا استخدام الساعة كجهاز ملاحة.

وتم تزويد الساعة أيضا بكاميراتين، بينما تبلغ فترة التشغيل 24 ساعة، علما بأنه يمكن تمديد فترة تشغيل البطارية من خلال باور بانك اختياري سعة 900 مللي أمبير ساعة.