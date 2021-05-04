الريبل XRP ستحلّق إلى مستويات قياسية في حال تمت هذه الخطوة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - استطاعت عملة الريبل أن تحقق العديد من المكاسب في شهر أبريل الماضي، رغم كل الهزات التي تعرضت لها باقي العملات الرقيمة، حيث تجاوزت قيمتها 1.8 دولار لتعود وتسجل 1.4 دولار ساعة كتابة هذا التقرير.

ويقول يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إس بي آي المالية اليابانية العملاقة، أن ريبل تخطط لأن تصبح شركة عامة.

وذلك بعد أن تسوى الشركة دعوى قانونية رفعتها ضدها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

و قال كيتاو إن كلًا من الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس والرئيس التنفيذي كريس لارسن يخططان لطرح أسهم شركة ريبل للجمهور.

وأضاف كيتاو إن استثمار إس بي آي في ريبل سيؤتي ثماره بعد الإدراج العام المحتمل، مشيرًا إلى أن إس بي آي هي أكبر مساهم خارجي في ريبل.

توقع كيتاو كذلك أن تحالف بلوكتشين آر ثري – شركة صناعية أخرى مدعومة بنشاط من إس بي آي – ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في يوم من الأيام.

وألمح غارلينغ هاوس إلى اكتتاب عام أولي محتمل العام الماضي، وتوقع أن تصبح الاكتتابات العامة الأولية أكثر انتشارًا في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين.

وقال كيتاو في الأشهر الـ 12 المقبلة، سنرى عمليات الاكتتاب العام في مجال العملات المشفرة، ولن نكون أول من يقوم بذلك ولن نكون الأخيرين.

القمة

ورغم أن ريبل تتداول عند أعلى مستوياتها منذ 2018،إلا أنها لا تزال بعيد عن ذروة 2017 عندما قفزت إلى مستويات 3.3 دولار.

وارتفعت ريبل تزامنا مع إدراج أسهم بورصة العملات الرقمية كوينباس إلى مستويات 1.9 دولار قبل أن تعاودل النزول إلى قرب مستويات الدولار.

ووفقا لمحللين يترقب الريبل حسم القضايا العالقة مع هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية والتي يمنح حسمها للريبل فرصة للوصول إلى مستويات الـ 5 دولارات.

وارتفعت الريبل منذ بداي العام الجاري وحتى قمة أبريل بأكثر من 812% صعودا من مستويات 0.215 دولار إلى ذروة 1.96 دولار.

وارتفعت الريبل من قاع 23 أبريل عندما لامست مستويات ما دون الدولار عند 0.9 دولار لتلامس قمة قرب مستويات 1.5 دولار خلال تلك اللحظات بزيادة أكثر من 60% في أقل من 4 جلسات.

قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، إن الافتقار إلى الوضوح في التنظيم الأمريكي للعملات المشفرة أمر “محبط”.

وأضاف حصلت بعض الأسواق مثل سنغافورة وحتى أجزاء من كوريا على امتيازات حيث كان هناك بالفعل جهود مدروسة بقيادة الحكومة لتحديد أطر تنظيمية واضحة حول العملات المشفرة.

وقال جارلينجهاوس من المفارقات، هنا في الولايات المتحدة أنهم لم يقدموا نفس الوضوح.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ريبل نحن الآن منخرطون في نقاش في المحكمة، حتى الآن ، أشعر بالرضا حيال ما يجري ، لكنه محبط بالتأكيد.

وعن تطورات قضية ريبل الأبرز في الولايات المتحدة، فقد حصلت شركة ريبل على إمكانية الوصول إلى مناقشات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول تعريف أصول العملات المشفرة كأوراق مالي.

وتم منح ريبل لابز حق الوصول إلى مستندات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “التي تعبر عن تفسير الوكالة أو وجهات نظرها” حول موضوع أصول العملات المشفرة.

ووافقت قاضية الولايات المتحدة سارة نيتبرن على “جزء كبير” من طلب المدعى عليهم، محددةً أن محاضر هيئة الأوراق المالية والبورصات أو المذكرات المتعلقة بالعملات المشفرة يمكن اكتشافها على الأرجح.

وفي المقابل سمحت نيتبرن أيضًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات وريبل بتقديم الطعن على الحكم.

وقالت القاضية سار نيتبرن ، من محكمة القطاع الجنوبي من نيويورك،نهاية مارس الماضي “ما أفهمه حول ريبيل هو أنها ليست عملة ذات قيمة، ولكنها لها استخداماتها التي تجعلها مختلفة عن بتكوين وإيثير.”

ويعتقد يعتقد محامو ريبل أن بإمكانهم تقويض مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات في حالة تمكنهم من تقديم مستندات تظهر قرارات متناقضة فيما يتعلق بتصنيف الجهة التنظيمية لتوكن XRP.

ويرتكن المحامون إلى أنه يجب أن تشرح هيئة الأوراق المالية والبورصة الآن للمحكمة كيف تحولت العملة الرقمية ريبل إلى أوراق مالية رقمية، ولماذا لم يحدث الأمر مع بتكوين وإيثريوم.

وتعود بداية القضية إلى ديسمبر الماضي، حينما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية تزعم أن شركة ريبل لابز، ومديرها التنفيذي براد غارلينغهاوس، ورئيس مجلس الإدارة كريستيان لارسن.

وقالت هيئة الأوراق في دعواها أن المدعى عليهم قد جمعوا 1.4 مليار دولار من خلال عرض أوراق مالية غير مرخص في أغسطس 2013.

وقد طعنت ريبل في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مدعيةً أن توكن XRP يشبه بيتكوين أو إيثريوم – وكلاهما صنفته هيئة الأوراق المالية والبورصات كسلع.

إضافة إلى انتقاد السنوات الثماني التي استغرقتها الوكالة لتقديم شكواها ضد الريبل.