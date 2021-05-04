تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق تحديث HarmonyOS للهواتف الذكية في شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ العملاق الصيني في شهر يونيو المقبل في دفع الإصدار الثابت HarmonyOS لعدد من هواتف الشركة الذكية، بعد أن قدمت الشركة عدد من الإصدارات التجريبية ليتم معاينتها من قبل المسخدمين والمطوريين.

أكد Wang Chenglu في تصريحات أصدرها مؤخراً على أن شركة هواوي تبدأ في دفع تحديث HarmonyOS أو ما يعرف في السوق الصيني بتحديث HongMengOS بدءاً من شهر يونيو لمستخدمي هواتف الشركة.

أيضاً لم يكشف Wang Chenglu عن الإصدارات المقرر تحديثها في البداية بنظام HarmonyOS، إلا أن التسريبات تؤكد على أن سلسلة هواتف Mate 40 ستكون من بين الإصدارات الأولى المقرر تحديثها، هذا إلى جانب سلسلة Mate 30، وP40، وسلسلة هواتف Mate X2.

ومن المقرر أن تدعم هواوي لاحقاً مجموعة أخرى من هواتف الشركة بالتحديث الجديد، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم هواوي تحديث HarmonyOS لعدد من إصدارات الشركة القديمة من الهواتف الذكية، التي تتضمن بعض من إصدارات Honor، على أن تتلقى التحديث لاحقاً خلال صيف هذا العام.

يذكر أن شركة هواوي تسعى لترقية جميع إصدارات الشركة التي يصل عددها إلى 200 مليون بالتحديث الجديد بحلول نهاية هذا العام، أيضاً تتكامل منصة هواوي HarmonyOS مع جميع الأجهزة الذكية المقدمة من شركة هواوي.

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