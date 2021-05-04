تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme C20A الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Realme إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها للإعلان عن هاتف Realme C20A قريباً، وتشير التوقعات إلى أن الشركة تكشف عن الهاتف في 13 من شهر مايو.

كانت شركة Realme قد قدمت هاتفها منخفض التكلفة C20 خلال شهر يناير، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان C20A.

من جانب أخر لم تكشف Realme عن مواصفات هاتف Realme C20A المرتقب، إلا أن الإعلان التشويقي أكد على أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع حجم شاشة 6.5 إنش.

لذا نترقب إنطلاق حدث Realme القادم للكشف عن تفاصيل أكثر حول إصدار الشركة الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Realme C20A.

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