سامسونج تتوقف عن تحديث Galaxy S8 بعد أربع سنوات

دبي - يزن راشد - لا تزال شركة سامسونج الأفضل على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بتحديثات أندرويد في الوقت الحاضر، كما إنها تركز بشكل كبير على الدعم الطويل الأجل.

وبالرغم من ذلك، فإن هناك حدودًا لكل شيء، حيث أعلنت سامسونج أنها أنهت دعم تحديث أندرويد لهاتفي Galaxy S8 و +Galaxy S8.

وفي صفحة التحديث الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية، التي توضح تفاصيل النماذج المؤهلة للحصول على التحديثات، تم إزالة سلسلة Galaxy S8.

وكانت سامسونج تقدم التحديث لأجهزة Galaxy S8 على أساس نصف سنوي، لذلك لم تكن هذه خسارة فادحة للمستخدمين، لكنها لا تزال علامة على اقتراب نهاية عمر هذا الجهاز.

ومرت أربع سنوات منذ ظهور السلسلة للمرة الأولى، وكان التحديث الأخير الذي كانت سلسلة Galaxy S8 مؤهلة له هو تصحيح الأمان في شهر أبريل 2021.

والجدير بالذكر أن بعض النماذج من سلسلة Galaxy S8 لا تزال على الجدول الزمني، حيث لا يزال Galaxy S8 Lite يحصل على تحديثات نصف سنوية، بينما يحصل Galaxy S8 Active على تحديثات ربع سنوية.

وتم إطلاق هواتف Galaxy S8 و +Galaxy S8 في شهر أبريل من عام 2017، بينما تم إصدار Galaxy S8 Active و Galaxy S8 Lite بعد أشهر من ذلك.

وبدأ كل من Galaxy S8 و +Galaxy S8 عصر الهواتف الذكية دون حواف من خلال تقليص الحواف العلوية والجانبية بشكل كبير مقارنة بالهواتف الأخرى في ذلك الوقت.

وللمقارنة، تم إصدار Galaxy S8 بعد ستة أشهر فقط من إصدار Google Pixel الأصلي، الذي كان يحتوي على حافات علوية وسفلية سميكة.

وكانت هذه الهواتف أيضًا أول أجهزة من شركة سامسونج خارج Galaxy Nexus تدعم التنقل عبر الشاشة، حيث إن الأجهزة التي سبقتها كانت تتضمن أزرار فعلية للتنقل.

وعلى مدار الجيلين التاليين، عملت شركة سامسونج على زيادة النحافة وتحسين سمات التصميم، التي ظهرت للمرة الأولى من خلال Galaxy S8، عبر هواتفها الرائدة الأخرى.

وفي هذه المرحلة، لا تزال أقدم هواتف سامسونج الرائدة التي تتلقى تحديثات الأمان الشهرية هي Galaxy S10، إلى جانب وجود هواتف Galaxy S9 في جدول التحديث الأمني الربع السنوي، ومن المرجح أن تتلقى تحديثات لمدة عام آخر قبل أن تتوقف عملاقة التكنولوجيا عن دعمها أيضًا.

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