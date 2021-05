سوني أعاقت اللعب المشترك عبر بلاي ستيشن 4

دبي - يزن راشد - ليس سرًا أن شركة سوني قد أعاقت اللعب المشترك عبر منصة بلاي ستيشن 4 لسنوات، لكن المستندات السرية الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني تكشف عن مدى رفض الشركة اليابانية السماح للأشخاص بلعب الألعاب نفسها مع أصدقائهم عبر منصات أخرى.

وحظرت سوني في البداية اللعب المشترك لكل من Rocket League و Minecraft، وذلك بالرغم من تمكين نينتندو ومايكروسوفت للاعبين من اللعب المشترك عبر إكس بوكس Xbox وسويتش Switch.

وانفجرت المشكلة عندما حظرت الشركة اليابانية اللعب المشترك عبر فورتنايت في عام 2018، ويبدو الآن أن شركة سوني ربما كانت تتمسك بتعويض خسائر الإيرادات المحتملة.

وفي الأشهر التي سبقت قرارها بحظر اللعب المشترك عبر فورتنايت في عام 2018، ناشدت Epic Games شركة سوني لتمكين الميزة، وهو ما كشفته رسائل البريد الإلكتروني في قضية Epic Games ضد شركة آبل.

وقالت Epic Games: عندما أصبحت فورتنايت أكبر لعبة عبر بلاي ستيشن PlayStation اقترحنا الإعلان عن اللعب المشترك بالاشتراك مع سوني، وبذلنا قصارى جهدنا لجعل سوني توافق.

حتى إن Epic Games عرضت الترويج لوجودها في E3 مع بلاي ستيشن أو إضافة شخصيات فريدة، حصريًا لمشتركي PS Plus، لكن سوني لم توافق.

ورفضت الشركة اليابانية فكرة اللعب المشترك، مشيرة إلى إنها ليس مناسبة بغض النظر عن حجم اللعبة، وقالت: تستكشف العديد من الشركات هذه الفكرة ولا يمكن لأي واحدة أن تشرح كيف يؤدي اللعب المشترك إلى تحسين أعمال بلاي ستيشن.

لكن اعتبارًا من شهر أغسطس 2019، يبدو أن الشركة اليابانية وجدت طريقة للحصول على الأموال من منافسيها مقابل الوصول إلى لاعبي بلاي ستيشن.

وتكشف وثيقة بعنوان “سياسة اللعب المتقاطع والمتطلبات والعملية” من شهر أغسطس 2019 (بعد تغيير سوني) كيف يمكن أن تتعامل سوني الآن مع اللعب المشترك.

وتقول الوثيقة: مشاركة إيرادات اللعب المشترك، مما يجبر الناشرين على دفع رسوم لشركة سوني عندما يساهم لاعبو بلاي ستيشن بأكثر من نسبة معينة في النتيجة النهائية، وذلك لتعويض الانخفاض في الإيرادات من تمكين سوني لللعب المشترك.

و Epic CEO Tim Sweeney just confirmed that Sony is the only platform holder that requires Epic to pay compensation for crossplay. Epic had to agree to pay these additional fees to enable crossplay in Fortnite. — Tom Warren (@tomwarren) May 3, 2021 تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في شهادته أن سوني هي صاحب المنصة الوحيدة التي تتطلب هذا التعويض مقابل اللعب المشترك.

وقال سويني: في ظروف معينة، يتعين علينا دفع إيرادات إضافية لشركة سوني، وإذا كان شخص ما يلعب بشكل أساسي عبر بلاي ستيشن، لكنه يدفع عبر آيفون، فقد يؤدي ذلك إلى حصولها على تعويض.

وكشف سويني أيضًا أنه كان على Epic Games الموافقة على دفع هذه الرسوم الإضافية للشركة اليابانية من أجل تمكين اللعب المشترك في فورتنايت.

وتنص سوني أيضًا في السياسة على أنه لا يمكن للناشرين تحويل العملة الافتراضية إلى بلاي ستيشن أو منها، وأنه يجب أن يكون هناك إعداد لتعطيل جميع التفاعلات عبر المنصات.

وتقدم رسائل البريد الإلكتروني والوثائق هذه مجرد لمحة صغيرة عن جهود سوني لمنع اللعب المشترك في البداية، قبل أن يبدو أن نجاح Epic Games مع فورتنايت قد أجبر الشركة على التنازل في النهاية.

