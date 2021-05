فورتنايت حققت 9 مليارات دولار في أول عامين لها

دبي - يزن راشد - كشفت وثائق مالية جديدة أن لعبة فورتنايت Fortnite حققت عبر جميع المنصات أكثر من 5 مليارات دولار في عامها الأول لصالح شركة Epic Games، وذلك بعد الارتفاع السريع في شعبيتها في عام 2018، حيث لديها الآن 400 مليون لاعب مسجل.

ويُظهر المستند، الذي تم نشره كجزء من معركة Epic Games القضائية مع شركة آبل بشأن ممارسات متجر التطبيقات، أن اللعبة حققت أكثر من 9 مليارات دولار في الإجمالي لشركة Epic Games في عامي 2018 و 2019.

وجلبت اللعبة 5.5 مليارات دولار في 2018 و 3.7 مليارات دولار في 2019، فيما حققت Epic Games إجمالاً كشركة إيرادات تجاوزت 5.6 مليارات دولار في 2018 و 4.2 مليارات دولار في 2019.

ولا يوضح المستند مقدار أرباح Epic Games على وجه التحديد من فورتنايت، لكن الشركة أبلغت عن أرباح تجاوزت 5.5 مليارات دولار خلال فترة العامين.

وتم تقديم المستندات في شهر يناير 2020، أي قبل أن تكون هناك أي بيانات عن مقدار ما قد تحققه فورتنايت في عام 2020.

وفي الوثيقة، توقعت الشركة أن يكون لديها ما يقرب من 3.6 مليارات دولار من العائدات لعام 2020، وذلك بسبب تشبع السوق وابتعاد اللاعبين بمرور الوقت، إلى جانب وجود عدد أقل من اللاعبين الراغبين في شراء الترقيات التجميلية.

وبالرغم من عدم وجود أرقام فعلية، إلا إن شركة تحليلات الأجهزة المحمولة Sensor Tower توقعت أن فورتنايت عبر نظام iOS وحده قد جلبت عائدات تصل إلى 1.2 مليار دولار قبل إزالتها من متجر التطبيقات.

ولا تقدم Epic Games عادة بيانات مالية علنية، لكن Sweeney says Epic employs 3200 people, has offices around the world and (this might be new info?) made $5.1bn in gross revenue in 2020. — erin griffith (@eringriffith) May 3, 2021 التي أدلى بها الرئيس التنفيذي تيم سويني تشير إلى أن الشركة حققت أكثر من 5.1 مليارات دولار في عام 2020، مما يمثل زيادة بالمقارنة مع توقعات الشركة المدرجة في الوثيقة المالية البالغة 3.6 مليار دولار فقط لعام 2020.

وتجاوزت عائدات فورتنايت بكثير أي أعمال أخرى كانت Epic Games تديرها في ذلك الوقت، حيث حققت الألعاب الأخرى، مثل Rocket League، التي استحوذت عليها Epic Games في عام 2019، مبلغ 108 ملايين دولار في الإيرادات في عامي 2018 و 2019.

فيما حقق محرك ألعاب Epic Games أكثر من 221 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بينما حقق متجر ألعاب Epic Games، الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2018، ما مجموعه 235 مليون دولار بين عامي 2018 و 2019.

لكن مع تضمين التكاليف، فقد خسرت Epic Games نحو 181 مليون دولار في المتجر في عام 2019 وحده، ومن المتوقع أن تخسر 273 مليون دولار في عام 2020، وتتوقع أن تخسر 139 مليون دولار في عام 2021.

