Xbox Game Pass تضيف FIFA 21 في مايو

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن الألعاب القادمة خلال الأسبوعين الأولين إلى خدمة الاشتراك Xbox Game Pass، وهي تتضمن مزيجًا من الأسماء الكبيرة، خاصة إذا كنت من محبي ألعاب JRPG.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في Xbox Game Pass مبلغ 9.99 دولارات شهريًا عبر أجهزة اكس بوكس أو أجهزة الحاسب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

ويتضمن خيار Ultimate، الذي يكلف 14.99 دولار شهريًا، كلاً من المنصات و Xbox Live Gold، الذي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت.

وتتوفر الألعاب المتاحة بدءًا من شهر مايو عبر السحابة وعلى أجهزة الحاسب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز والمنصة، لكن بعضها يقتصر على منصات معينة.

وتصل لعبة FIFA 21 في 6 مايو، مما يمنحك أحدث تجربة لكرة القدم عبر منصة اكس بوكس Xbox والحاسب الشخصي.

ويمكن لأعضاء Xbox Game Pass Ultimate والحاسب الشخصي الوصول إلى أرضية الملعب والحصول على مكافآت رائعة عند إضافة FIFA 21 إلى قائمة اللعب مع EA Play، بما في ذلك EA Play Volta Squad Boost و FUT Season XP Boost.

وإليك القائمة الكاملة:

Dragon Quest Builders 2 (المنصة والحاسب الشخصي) — 4 مايو.

FIFA 21 (السحابة والمنصة والحاسب الشخصي) — 6 مايو.

Steep (السحابة والمنصة) — 6 مايو.

Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster (المنصة والحاسب الشخصي) — 13 مايو.

Just Cause 4: Reloaded (السحابة والمنصة والحاسب الشخصي) — 13 مايو.

Pyschonauts (السحابة والمنصة والحاسب الشخصي) — 13 مايو.

Red Dead Online (السحابة والمنصة) — 13 مايو.

Remnant: From the Ashes (الحاسب الشخصي) — 13 مايو.

وبينما تنتظر انضمام هذه الألعاب القادمة إلى مكتبة Xbox Game Pass، فقد حان الوقت لإعادة لمغادرة الألعاب أدناه في 15 مايو.

ويمكنك استخدام خصم عضويتك لتوفير ما يصل إلى 20 في المئة للاحتفاظ بهذه الألعاب في مكتبتك، وأمام اللاعبين حتى ذلك الحين للوصول إلى الألعاب التالية:

Alan Wake (المنصة والحاسب الشخصي)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (الحاسب الشخصي)

Dungeon of the Endless (السحابة والمنصة والحاسب الشخصي)

Final Fantasy 9 (المنصة والحاسب الشخصي)

Hotline Miami (الحاسب الشخصي)

Plebby Quest: The Crusades (الحاسب الشخصي)

وإذا كنت مهتمًا بالحصول على هذه الألعاب ولم تكن قد جربت Xbox Game Pass Ultimate حتى الآن، فيمكنك الحصول على الشهر الأول مقابل دولار واحد.

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