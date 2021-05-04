شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Clubhouse يصل لنظام أندرويد قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المطورة لـ Clubhouse فى اختبار نسخة التطبيق لنظام أندرويد فى شكل إصدار تجريبي، حيث يأتى ذلك بعد شهر من تأكيد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Clubhouse "بول دافيسون" أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق أندرويد للمستخدمين فى مايو.

وكشفت الشركة فى منشورها على المدونة أنها بدأت فى طرح إصدار تجريبى تقريبى من تطبيق أندرويد الخاص بها لعدد قليل من المختبرين، مع خطط "للترحيب بالمزيد من مستخدمى أندرويد.. خلال الأسابيع المقبلة"، وكان Clubhouse، وهو تطبيق قائم على نظام الدعوة فقط يوفر غرف دردشة صوتية، حديث المدينة منذ فترة حتى الآن، ويعمل العديد من اللاعبين الكبار فى مجال الوسائط الاجتماعية أو يطرحون بالفعل وظائف مماثلة على بواباتهم.

واعتبارًا من الآن، لا توجد تفاصيل حول كيفية قيام مستخدمى أندرويد بالتسجيل ليصبحوا اختبارًا تجريبيًا للتطبيق أو بحلول موعد طرح تطبيق أندرويد Clubhouse علنًا، ومع ذلك، يبدو أن الطلب على تطبيق Clubhouse بين مستخدمى أندرويد منتشر حيث كان متجر Google Play فى شهر مارس قد غمرته تطبيقات استنساخ من Clubhouse.

وتم وضع علامة على هذه التطبيقات بواسطة WeLiveSecurity باعتبارها منصة "يحاول مجرمو الإنترنت من خلالها الاستفادة من شعبية Clubhouse لتقديم برامج ضارة تهدف إلى سرقة معلومات تسجيل دخول المستخدمين لمجموعة متنوعة من الخدمات عبر الإنترنت".