شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أول أيفون قابل للطى بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عام 2023 هو العام الذى يمكن أن نرى فيه ظهور أول أيفون قابل للطي، فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، قال المحلل Ming- Chi Kuo إن أبل تعمل على هاتف أيفون قابل للطى يوفر شاشة مقاس 8 بوصات، ويقال إن دقة الشاشة QHD + ومن المتوقع أن تكون شاشة OLED.

ليس ذلك فحسب، بل قال "كو" أيضًا إنه فى عامها الأول نفسه، من المتوقع أن تقوم شركة أبل بشحن 15- 20 مليون وحدة من هذا الهاتف الأول من نوعه أيفون، وقال "استنادًا إلى أحدث دراسة استقصائية للصناعة، نتوقع أن تطلق أبل على الأرجح ‌أيفون‌ قابل للطى مع شاشة QHD + OLED مرنة مقاس 8 بوصات فى عام 2023، مع SDC كمورد حصرى للشاشات Samsung كمزود حصرى لمسبك DDI.

واستنادًا إلى خطة السعة المطلوبة من أبل، نتوقع أن تصل شحنات ‌أيفون‌ القابلة للطى إلى 15- 20 مليون وحدة فى عام 2023، ونتوقع أن يعتمد أيفون‌ القابل للطى حل TPK ذو الأسلاك النانوية الفضية التى تعمل باللمس نظرًا لمميزاته العديدة على تقنية Y- Octa الخاصة بـ SDC ".

يذكر أنه ليست هذه هى المرة الأولى التى يتكهن فيها Kuo بهذا الجدول الزمنى لهاتف قابل للطى من أبل، كما قال أيضا إن جهاز أيفون القابل للطى يمكن إطلاقه فى عام 2023 بشاشة عرض رئيسية تتراوح ما بين 7.5 إلى 8 بوصات.