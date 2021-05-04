شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع "ياهو" و AOL من جديد مقابل 5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم بيع AOL و Yahoo مرة أخرى، لكن هذه المرة لشركة أسهم خاصة، حيث ستبيع شركة الاتصالات اللاسلكية Verizon شركة Verizon Media، التى تتكون من AOL وYahoo، لشركة Apollo Global Management فى صفقة قيمتها 5 مليارات دولار.

وقالت شركة Verizon إنها ستحتفظ بحصة 10% فى الشركة الجديدة التى ستسمى Yahoo، وكان موقع Yahoo فى نهاية القرن الماضى هو واجهة الإنترنت، متقدمًا على منصات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، مثل Google وFacebook، فيما كانت AOL هى البوابة، حيث جلبت تقريبًا كل من قام بتسجيل الدخول خلال الأيام الأولى للإنترنت.

وأنفقت شركة Verizon حوالى 9 مليارات دولار فى شراء AOL وYahoo على مدار عامين بدءًا من عام 2015، على أمل إطلاق نشاط تجارى للوسائط الرقمية من شأنه منافسة Google وFacebook، لكنها لم تنجح - كانت تلك العلامات التجارية تتلاشى بالفعل حتى ذلك الحين - حيث تهيمن Google وFacebook، وبشكل متزايد، Amazon على سوق الإعلانات الرقمية فى الولايات المتحدة.

وفى السنة التى أعقبت شراء موقع Yahoo، قامت شركة Verizon بتخفيض قيمة العملية المشتركة، المسماة "Oath"، بما يقرب من 4.5 مليار دولار أنفقتها على Yahoo، فيما تعمل شركة Verizon على التخلص من أصول الوسائط لأنها تعيد التركيز على اللاسلكي، وتنفق المليارات على ترخيص الموجات الهوائية اللازمة للجيل التالى من خدمة الهاتف المحمول الأسرع، المسماة 5G.

وباعت موقع التدوين Tumblr فى عام 2019 و HuffPost إلى BuzzFeed فى أواخر العام الماضي، حيث تم توحيد قطاع الإعلام الرقمى فى السنوات الأخيرة حيث تسعى الشركات إلى تحقيق الربحية.

وتشمل الشركات التى تبيعها Verizon كل من Yahoo Finance وYahoo Mail والمدونات التقنية Engadget و TechCrunch، وعلى الرغم من صعوبة التنافس مع عمالقة التكنولوجيا على الدولارات الإعلانية، مما أدى إلى خفض التكاليف وتسريح العمال، ارتفعت إيرادات Verizon Media بنسبة 10% فى الربع الأخير من العام السابق، لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وستحصل فيريزون على 4.25 مليار دولار نقدًا، ومصالح مفضلة بقيمة 750 مليون دولار وحصة الأقلية، ومن المتوقع أن تنتهى الصفقة فى النصف الثانى من العام.