تكنولوجيا: فيس بوك: الرسائل على إنستجرام وماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل حتى 2022

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة فيس بوك عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم، أن رسائل تطبيقى إنستجرام وفيس بوك ماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى وقت ما فى عام 2022 على أقرب تقدير.

ونقل موقع "لايف منت" التقنى عن منصة (فيس بوك) أن التطبيقين لن يتضمنا تشفيرا افتراضيا حتى العام المقبل.

وذكرت المنصة أن توفير التشفير من طرف إلى طرف كان مشروعًا طويل الأجل، وأن الرسائل لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى 2022.

وأضافت المنصة: الرسائل على Messenger و Instagram Direct لن يتم تشفيرها من طرف إلى طرف افتراضيًا حتى "وقت ما في عام 2022.. بينما نتوقع إحراز مزيد من التقدم فى التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف" بالنسبة لـ Messenger و Instagram Direct هذا العام، فهو مشروع طويل الأجل.