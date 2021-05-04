أول اتصال لاسلكي بين الدماغ البشري وجهاز الكمبيوتر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 7 ثواني

تمكّن الباحثون من تطوير أول اتصال لاسلكي من نوعه بين الدماغ البشري وجهاز الكمبيوتر، ويمنح الأشخاص المصابين بالشلل القدرة على الكتابة على شاشات الكمبيوتر بعقولهم.

وعادة ما يتم الربط عبر أسلاك طويلة، لكن فريقًا من جامعة براون قام بقطع الأسلاك واستبدالها بجهاز إرسال صغير يتم وضعه فوق رأس المستخدم.

ويبلغ قطر الجهاز المعاد تصميمه بوصتين فقط، ويتصل بمصفوفة إلكترود داخل القشرة الحركية للدماغ عن طريق نفس المنفذ الذي تستخدمه الأنظمة السلكية.

وأظهرت التجارب أن رجلين مصابين بالشلل بسبب إصابات العمود الفقري كانا قادرين على الكتابة والنقر على جهاز لوحي بمجرد التفكير في الإجراء، وفعلا ذلك بدقة مماثلة للنقر وسرعات الكتابة باستخدام نظام الاتصال السلكي.

وقال جون سيميرال، الأستاذ المساعد للهندسة في جامعة براون والمؤلف الرئيس للدراسة “لقد أثبتنا أن هذا النظام اللاسلكي مكافئ وظيفيًا للأنظمة السلكية. ويتم تسجيل الإشارات وإرسالها بدقة مماثلة بشكل مناسب، مما يعني أنه يمكننا استخدام نفس خوارزميات فك التشفير التي استخدمناها مع المعدات السلكية”.

وكان من بين المشاركين في التجربة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ورجل يبلغ من العمر 63 عامًا، وكلاهما مصابان بالشلل بسبب إصابات في النخاع الشوكي، وكانا قادرين على أداء التجربة من المنزل، بالمقارنة مع التجارب السلكية التي كان يجب إجراؤها في المختبر.

وباستخدام هذا النظام، يمكن النظر إلى نشاط الدماغ في المنزل على مدى فترات طويلة بطريقة كانت شبه مستحيلة من قبل، وسيساعد ذلك على تصميم خوارزميات فك التشفير التي توفر إمكانات أفضل للاتصال والتنقل للأشخاص المصابين بالشلل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.