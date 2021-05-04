ميزة “night mode”… هل تساعد على نوم أفضل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 46 دقيقة

يُعتقد على نطاق واسع أن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف يعطل إفراز الميلاتونين ودورات النوم بشكل كبير.

ولمكافحة هذا الأمر، زودت شركات التكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهواتف الذكية بإعداد “ليلي” محدد مصمم لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق.

ولتقليل انبعاث الضوء الأزرق والإجهاد على العيون، قدمت آبل ميزة تسمى Night Shift، وهي ميزة تضبط ألوان الشاشة إلى درجات أكثر دفئا بعد غروب الشمس. وسرعان ما اتبعت هواتف أندرويد خياراً مماثلا، مثل Night Light في هواتف بيكسل و Blue Light Filter في هواتف سامسونغ.

ونشرت دراسة جديدة من جامعة بريغام يونغ (BYU) في مجلة Sleep Health تتحدى الفرضية التي قدمتها شركات تصنيع الهواتف ووجدت أن وظيفة الوضع الليلي على غرار Night Shift لا تعمل في الواقع على تحسين النوم، والطريقة الوحيدة لتحسين النوم على الإطلاق هي الامتناع تماما عن استخدام الشاشة قبل النوم.

ولاختبار النظرية، قارن أستاذ علم النفس في جامعة بريغهام يونغ، تشاد جنسن، وباحثون من المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي، نتائج نوم الأفراد في ثلاث فئات: أولئك الذين استخدموا هواتفهم في الليل مع تشغيل وظيفة Night Shift، وأولئك الذين استخدموا هواتفهم في ليلة من دون Night Shift وأولئك الذين لم يستخدموا الهاتف الذكي قبل النوم على الإطلاق.

وقال جنسن: “في العينات بأكملها، لم تكن هناك اختلافات بين المجموعات الثلاث. لا يتفوق الوضع الليلي على استخدام هاتفك دون وضع ليلي أو حتى عدم استخدام هاتف على الإطلاق”.

وأوضح جنسن: “عندما تكون متعبا للغاية، فإنك تغفو بغض النظر عما فعلته قبل النوم مباشرة. ولا يوجد تأثير لما يحدث قبل النوم”. وتشير النتائج إلى أنه ليس الضوء الأزرق وحده هو الذي يخلق صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم. وتعد المشاركة النفسية التي يتم تجربتها عند إرسال الرسائل النصية والتمرير والنشر من العوامل المهمة التي تؤثر على نتائج النوم.

وأوضح جنسن: “في حين أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الضوء الأزرق يزيد من اليقظة ويجعل النوم أكثر صعوبة، فمن المهم التفكير في أي جزء من هذا التحفيز هو انبعاث الضوء مقابل التحفيز المعرفي والنفسي الآخر”.