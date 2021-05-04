علوم وتكنولوجيا

بعد الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها… أول تحرك من “آبل”

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

شعار شركة آبل

بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها، والتي تهدد هواتف آيفون وحواسيب آيباد وماك وساعات آبل ووتش، أعلنت شركة “آبل” الأميركية عن أول تحرك من جانبها، وبحسب موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أصدرت “آبل” تحديثات لأنظمة تشغيلها “آي أو إس” و”ماك أو إس” و”ووتش أو إس” و”آيباد أو إس”، لإصلاح ثغرة “ويب كايت” الأخطر.

وتقدم التحديثات المطروحة من قبل “آبل” مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق جهازك من قبل هاكرز أو متطفلين.

كما يحل التحديث أيضا عدد من المشكلات الأخرى، مثل تضرر الذاكرة، وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية “رام”.

وفي إعلانها، قالت شركة “آبل” إنه بتحميل تلك التحديثات، ستكون أي محاولة لاستغلال أجهزتنا أمرا مستحيلا، لذلك يجب تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا