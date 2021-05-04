بعد الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها… أول تحرك من “آبل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها، والتي تهدد هواتف آيفون وحواسيب آيباد وماك وساعات آبل ووتش، أعلنت شركة “آبل” الأميركية عن أول تحرك من جانبها، وبحسب موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أصدرت “آبل” تحديثات لأنظمة تشغيلها “آي أو إس” و”ماك أو إس” و”ووتش أو إس” و”آيباد أو إس”، لإصلاح ثغرة “ويب كايت” الأخطر.

وتقدم التحديثات المطروحة من قبل “آبل” مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق جهازك من قبل هاكرز أو متطفلين.

كما يحل التحديث أيضا عدد من المشكلات الأخرى، مثل تضرر الذاكرة، وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية “رام”.

وفي إعلانها، قالت شركة “آبل” إنه بتحميل تلك التحديثات، ستكون أي محاولة لاستغلال أجهزتنا أمرا مستحيلا، لذلك يجب تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن، وذلك بحسب “سبوتنيك”.