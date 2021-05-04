تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض مميزات نظام Harmony OS على هاتف هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر اليوم المميزات المقدمة من هواوي في نظام تشغيل Harmony OS، وذلك قبل إنطلاق النظام بحلول الشهر القادم.

تبدأ شركة هواوي في دفع نظام تشغيل Harmony OS لهواتف الشركة في بداية الشهر المقبل، بعد أن تنتهي الشركة من المعاينة الداخلية لنظام التشغيل، ولقد رصد مقطع فيديو على منصة Weibo اليوم مع تفاصيل جديدة حول مميزات نظام Harmony OS.

ويستمر مقطع الفيديو لفترة 4 دقائق يستعرض خلالها التحسينات الكبيرة التي اضيفت في نظام التشغيل، حيث تقدم هواوي مركز تحكم رئيسي يظهر عند السحب من الجزء العلوي إلى اليمين.

من جانب أخر يظهر محرك البحث عند السحب من الزاوية العلوية إلى يسار الشاشة، بينما يمكن للإيماءات السفلية في أي موقع على الشاشة أن تعمل على إظهار الإشعارات.

ولقد إستعرض مقطع الفيديو مميزات نظام التشغيل على هاتف Mate 40 Pro، حيث يمكن إطلاق التطبيقات في نظام التشغيل بتجربة سريعة جداً مقارنة بنظام الأندوريد، إلا أن المتحدث أكد على أن النظام يعمل بالتطبيقات الداخلية في الوقت الحالي، أيضاً لن يأتي نظام Harmony OS بنفس السرعة مع المتصفحات والألعاب الخارجية وغيرها من التطبيقات.

يذكر أن مقطع الفيديو يؤكد على أن Harmony OS 2.0 يأتي بتجربة تحاكي ما قدمت هواوي في واجهة EMUI 11، حيث يتميز النظام بواجهة بديهية وسلسة مع تصميم جيد.

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