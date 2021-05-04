شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط جديدة لتطوير لعبة كرة السلة فى إيبك جيمز والان مع تفاصيل الخبر
بالإضافة إلى تفاصيل الإيرادات والتوقعات الترويجية للعبة، يحدد العرض نوعًا جديدًا من المشاريع "التجريبية" التي سيتم بناؤها داخل Fortnite ، بما في ذلك خطط تنفيذ لعبة كرة سلة صغيرة كجزء من شراكة NBA أوسع.
وتبرز شريحة لاحقة إصدار ذات الموضوعات وأحداث التصفيات وعروض ما بعد اللعبة المحتملة لـ NBA داخل اللعبة.
والجدير بالذكر أن الشائعات قد انتشرت بأن الموسم السادس من اللعبة قد يتضمن مظهر ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة المحبوب، مدفوعًا بالتحليل الدقيق لحزم التحديث الأخيرة، مشاركة زيون ويليامسون أقل وضوحا، لا يشير المستند إليه خارج الرسم أعلاه.
وتم بالفعل تنفيذ العديد من الأحداث المفصلة في العرض التقديمي، بما في ذلك تقاطع Marvel الشامل والشراكات الجلدية مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار والمغني الشهير LazarBeam.
يشير العرض التقديمي أيضًا إلى أن Epic تعمل على مظهر ذي طابع خاص مع Dwayne “The Rock” Johnson كجزء من سلسلة Icon للعبة، والتي تم توقيتها للربع الأول من عام 2021، لم يتم الإعلان عن أي شراكة رسمية حتى الآن، ولكن كانت هناك شائعات كبيرة حول البعض نوع من التقاطع، مدفوعًا بأوجه تشابه بصرية غير عادية بين جونسون وشخصية غامضة من الموسم السادس، بالإضافة إلى منشور مشفر على Instagram من النجم.