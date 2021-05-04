شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط جديدة لتطوير لعبة كرة السلة فى إيبك جيمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر عرض تقديمي داخلي في Epic Games خططًا ترويجية طموحة للعبة، بما في ذلك لعبة كرة سلة صغيرة و"Party Royale" مخطط له يضم Zion Williamson وLeBron James، تم الإعلان عن المستند كجزء من الإصدار التجريبي المستمر من Epic v. Apple، ويأتي المستند من مراجعة الأعمال ربع السنوية التي تم إجراؤها في يونيو 2020 وفقا لما نقله موقع the verege.

بالإضافة إلى تفاصيل الإيرادات والتوقعات الترويجية للعبة، يحدد العرض نوعًا جديدًا من المشاريع "التجريبية" التي سيتم بناؤها داخل Fortnite ، بما في ذلك خطط تنفيذ لعبة كرة سلة صغيرة كجزء من شراكة NBA أوسع.

وتصف إحدى الشرائح المشروع بأنه "نسخة Fortnite من كرة السلة الممرات"، والتي ستسمح للاعبين بالذهاب إلى الملاعب كبديل للعبة Battle Royale التقليدية.

وتبرز شريحة لاحقة إصدار ذات الموضوعات وأحداث التصفيات وعروض ما بعد اللعبة المحتملة لـ NBA داخل اللعبة.

والجدير بالذكر أن الشائعات قد انتشرت بأن الموسم السادس من اللعبة قد يتضمن مظهر ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة المحبوب، مدفوعًا بالتحليل الدقيق لحزم التحديث الأخيرة، مشاركة زيون ويليامسون أقل وضوحا، لا يشير المستند إليه خارج الرسم أعلاه.

وتم بالفعل تنفيذ العديد من الأحداث المفصلة في العرض التقديمي، بما في ذلك تقاطع Marvel الشامل والشراكات الجلدية مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار والمغني الشهير LazarBeam.

يشير العرض التقديمي أيضًا إلى أن Epic تعمل على مظهر ذي طابع خاص مع Dwayne “The Rock” Johnson كجزء من سلسلة Icon للعبة، والتي تم توقيتها للربع الأول من عام 2021، لم يتم الإعلان عن أي شراكة رسمية حتى الآن، ولكن كانت هناك شائعات كبيرة حول البعض نوع من التقاطع، مدفوعًا بأوجه تشابه بصرية غير عادية بين جونسون وشخصية غامضة من الموسم السادس، بالإضافة إلى منشور مشفر على Instagram من النجم.