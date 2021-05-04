شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تسمح لأى شخص لديه 600 متابع باستضافة مساحات صوتيه على هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Twitter أنها ستوفر القدرة للحسابات التي تضم 600 متابع أو أكثر لاستضافة Spaces، وهي غرف صوتية اجتماعية تشبه Clubhouse كذلك سيتم تضمين المستخدمين على أجهزة iOS و Android في التحديث.

وقالت الشركة إنها حصلت على 600 متابع بعد تعليقات القراء وما تعلمته منذ أن قدمت Spaces في أواخر العام الماضي.

وقالت الشركة في منشور على مدونة تعلن عن التغييرات: "من المرجح أن تتمتع هذه الحسابات بتجربة جيدة في استضافة المحادثات المباشرة بسبب جمهورها الحالي".

وأضافت "قبل توفير القدرة على إنشاء مساحة للجميع، نركز على تعلم المزيد، وتسهيل اكتشاف Spaces، ومساعدة الأشخاص على الاستمتاع بها مع جمهور كبير".

ووفقا لما نقله موقع the verege، إذا كنت قد استخدمت Clubhouse أو Discord's Stage Channels أو أي منتج صوتي اجتماعي آخر، فيجب أن تشعر وكأنك في المنزل تمامًا في مكان مصمم للسماح لمجموعات من الأشخاص بالتحدث فيما بينهم بينما يستمع الآخرون إليها، لاسيما وأن التنسيق جيد جدًا للأشياء مثل المقابلات أو المناقشات الجماعية، ولكن في Clubhouse، كذلك تم أيضًا استخدام غرف الصوت الاجتماعي كأماكن للكوميديا ​​وغرف العروض التقديمية وغيرها.

وسيوفر تويتر أيضًا مساحات للتذاكر، كشف Twitter أيضًا عن ميزة لا تتوفر في Clubhouse:

ويخطط Twitter لتقديم طريقة للمستخدمين لاستثمار Spaces من خلال التذاكر وهى ميزة لا تتوافر في كلوب هاوس.

وتقول الشركة إن المضيفين سيكونون قادرين على تحديد أسعار التذاكر وعدد التذاكر المباعة، مما قد يتيح للأشخاص إنشاء أحداث حصرية وكسب بعض المال مقابل جهودهم.

ويقول موقع Twitter إنه سيأخذ "مبلغًا صغيرًا" من الإيرادات من مبيعات التذاكر، وستكون الميزة متاحة "لمجموعة محدودة" في الأشهر المقبلة.

ويأتى ذلك فى حين يوفر Clubhouse طريقة لكسب المال على منصته أيضًا، من خلال المدفوعات المباشرة، على الرغم من أن القدرة على تلقي المدفوعات متاحة فقط لمجموعة اختبار صغيرة في الوقت الحالي.

ومن خلال المساحات ذات التذاكر، والمتابعات الفائقة القادمة التي ستتيح لك تحصيل رسوم مقابل محتوى إضافي يبدو أن Twitter يكثف جهوده للسماح للأشخاص بتحقيق الدخل من المتابعين مباشرةً من منصته بدلاً من الدفع للأشخاص إلى أماكن مثل Clubhouse وSubstack وPatreon.

وأعلن Twitter أيضًا أن المساحات المجدولة والاستضافة المشتركة قيد العمل، على الرغم من أن الشركة لم تقدم جدولًا زمنيًا للوقت الذي قد تصبح فيه هذه الميزات متاحة.

وبينما أكد المتحدث الرسمي أن الميزة لا تزال قيد العمل، لم يذكروا متى يتم طرحها.

إحدى الميزات الكبيرة التي تتمتع بها Spaces بالفعل على Clubhouse هي ميزة التعليق المباشر، والتي ستحصل أيضًا على ترقية قريبًا.

ويخطط Twitter لإضافة القدرة على إيقاف التسميات التوضيحية مؤقتًا وتخصيص الخطوط، لكن حتى الآن لا يوجد لدى Clubhouse خيارات تسمية توضيحية.