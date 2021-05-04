تكنولوجيا: Infinix تحدد يوم 13 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Note 10 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Infinix إعلان تشويقي اليوم تكشف من خلاله عن حدث جديد يعقد في 13 من شهر مايو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Note 10 Pro.

شغل هاتف Infinix Note 10 Pro بعض التسريبات التي نشرت خلال الشهر الماضي، كما رصد الهاتف في صور حية تستعرض تصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

ولقد أكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Infinix Note 10 Pro بدءاً من يوم 16 من مايو، بينما يبدأ البيع بعد يومين من بدء تلقي طلبات الحجز.

ويكشف الإعلان التشويقي عن اللون الأسود باثنان من الدرجات والذي يقدم للمرة الأولى من Infinix، أيضاً رصد هاتف Note 10 Pro في منصة جوجل بلاي وقاعدة بيانات FCC التي كشفت عن بعض من مواصفات الهاتف.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي رصدت أن ينطلق هاتف Infinix Note 10 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع شاشة مميزة بدقة 1080 بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة LCD، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

يذكر أن منصة جوجل بلاي كشفت عن دعم الهاتف برقاقة معالج Helio G90، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن Infinix Note 10 Pro يأتي برقاقة Helio G90T أو Helio G95، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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