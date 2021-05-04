انت الان تتابع خبر يخوت فاخرة ذات محركات نفاثة تشبه افلام الخيال العلمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولكن، لا يمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لطائرات الركاب النفاثة. وفي الواقع، انخفضت عمليات تسليم طائرات رجال الأعمال العالمية بنسبة 20.4٪ في عام 2020، بينما أُوقف تشغيل مئات الطائرات، التي من المحتمل ألا يحلق بعضها مرة أخرى أبداً.

ورغم ذلك، ابتكر مصمم اليخوت، اروس بافاسوفيتش، طريقة غير تقليدية لاستخدام الطائرات المهملة مع دفع حدود تصميم اليخوت الفاخرة في الوقت ذاته.

وابتكر المصمم سفينة بطول 130 متراً، حيث تعمل بمحركات نفاثة معاد تصميمها.

وكشف بافاسوفيتش، وهو متأثر بالطائرات العسكرية، عن مفهوم "كوبرا" في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يبدو وكأنه شيء من فيلم مستقبلي.

وأوضح المصمم: "جميع الأخبار عن تلك الطائرات المهملة ومحركاتها النفاثة التي تعمل بكفاءة جعلتني أتساءل كيف يمكن إعادة تصميمها في عالم ما بعد الوباء".

Credit: Uros Pavasovic Studioأسلوب الخيال العلمي

ويتألف تصميم مفهوم "كوبرا"، وهو يخت هجين بطول 130 متراً، من محركات نفاثة مكشوفة تُستخدم لتشغيل المولدات بكفاءة.

ويأتي مصدر الإلهام للقارب، الذي يتسع لـ5 مقاعد وهو نسخة مصغرة من اليخت الرئيسي، من المركبات ذات التأثير الأرضي (GEV)، ولا سيما المركبة البحرية الطائرة "Ekranoplan" التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي كانت تعمل بمحركات نفاثة.

وتتميز السفينة أيضاً بوجود سطح رئيسي مع حوض سباحة ومنصة سباحة كبيرة ونادي شاطئي كبير الحجم.

وبينما يصف بافاسوفيتش مفهوم "كوبرا" بأنه "خارج الصندوق ويقع على حدود الخيال العلمي"، فإنه يصر على أنه "قابل للبناء" إلى حد كبير.

ويضيف: "قد يبدو الأمر وكأنه خيال علمي، لكنه ليس خيالاً تاماً.. العنصر الوحيد غير الواقعي هو أن صوت هذه المحركات سيكون مرتفع".

ويقول بافاسوفيتش إنه يمكن بسهولة إلغاء الضوضاء الصادرة عن المحركات النفاثة المكشوفة إذا وُضعت في غرفة محرك معزولة الصوت.

وأشارت شركة البيانات "سيريوم" إلى أن عدد الطائرات المفككة للأجزاء أو الخردة يمكن أن يتضاعف إلى ألف سنوياً حتى عام 2023. لذلك، سيكون هناك بالتأكيد الكثير من المحركات النفاثة المتاحة إذا أصبحت إعادة استخدامها بهذه الطريقة أمراً شائعاً.

Credit: Uros Pavasovic Studioمفهوم خارج الصندوق

ويُعتبر بافاسوفيتش أن مفهوم "كوبرا" هو مشروع لمرة واحدة بدلاً من كونه مؤشراً على مستقبل تصميم اليخوت الفاخرة.

ويذكر أنه أحد المفهومين الجديدين الذين أطلقتهما شركة "Pavasovic Studio"، وهي تتخذ من لندن مقراً لها، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لها.

وإذا وقع الاختيار على مفهوم "كوبرا"، يعتقد بافاسوفيتش أن الأمر سيستغرق حوالي أربع سنوات للتصميم، والهندسة، والبناء.

ومن المحتمل أن يصل السعر إلى "مئات الملايين من الدولارات" بحسب مكان بنائه والمواصفات النهائية.

وبينما أن استخدام المحركات النفاثة غير المرغوب فيها لتشغيل اليخت الفاخر قد تكون فكرة جديدة ومثيرة للاهتمام، لكنه بالتأكيد ليس أول مفهوم حديث مستوحى من الطائرات.

والعام الماضي، كشفت شركة "Codecasa" الإيطالية عن خطط لمفهوم يخت فاخر بطول 230 قدماً، وهو يُعرف باسم "Codecasa Jet 2020"، والذي "يستعير" العديد من الميزات التصميمية لطائرة "جامبو".

وفي الوقت نفسه، أعلن استوديو التصميم الإيطالي "Officina Armare" عن خطط لمفهوم يخت بطول 360 قدماً، إذ يستوحي الإلهام من السفن البحرية والمركبات الفضائية.