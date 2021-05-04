شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن انفصال "بيل جيتس" عن زوجته "ميليندا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة أعلنها بيل جيتس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت، عندما كشف عبر حسابه على تويتر أنه وزوجته ميليندا جيتس قررا إنهاء حياتهما الزوجية بعد 27 عاما، حيث كتب فى التغريدة التى وقع عليها هو وزوجته أنهما فكرا جيدا فى قرارهما وبذلا الكثير من المجهود قبل التوصل إلى قرار إنهاء الزواج، وقال إنه على مدار 27 عاما، قاما بتربية 3 أبناء رائعين وأسسا مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء العالم، لمساعدة الناس على أن تكون حياتهم أكثر صحة ونجاحا.

ما هو صافى ثروة ميليندا جيتس؟

ميليندا جيتس هى الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ووفقًا لموقع المؤسسة على الويب، فإنها "تصوغ الاستراتيجيات وتعتمدها، وتراجع النتائج، وتحدد الاتجاه العام للمؤسسة، وهى تعمل مع الحاصلين على المنح والشركاء لتعزيز أهداف المؤسسة".

وتبلغ ثروة الزوجة السابقة لمؤسس شركة مايكروسوفت حوالى 70 مليار دولار، وفقًا لسبيرز.

وقال بيل جيتس إنهما قررا "إنهاء زواجنا" بعد "قدر كبير من التفكير والكثير من العمل" - بعد عامين من احتفال الزوجين بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما واعترفت زوجته بأن الحياة الزوجية كانت "صعبة حقًا"، وأشار إلى أنهم ربوا "ثلاثة أطفال رائعين" وعملوا لمساعدة الناس فى جميع أنحاء العالم.

بيل جيتس وزوجته

وكتب جيتس: "نستمر فى مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا فى المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معًا كزوجين فى هذه المرحلة التالية من حياتنا".

كم عمر ميليندا جيتس؟

ولدت ميليندا جيتس فى 15 أغسطس 1964 فى دالاس، تكساس، أى أن عمرها 56 سنة، وقد تزوجت ميليندا وبيل فى عام 1994 وكانا معًا قبل 27 عامًا من إعلان طلاقهما.

كيف التقى ميلندا وبيل؟

التقى بيل بميليندا بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى مايكروسوفت كمديرة منتج فى عام 1987، حيث التقى الاثنان فى عشاء عمل فى مدينة نيويورك وبعد عام من المواعدة، ورد أن بيل كان عليه أن يضع قائمة إيجابيات وسلبيات حول الزواج.

وقال بيل فى مسلسل "Inside Bill's Brain" المكون من ثلاث حلقات على Netflix: "كما تعلمون، لقد اهتممنا كثيرًا ببعضنا البعض ولم يكن هناك سوى احتمالين: إما أننا سننفصل أو سنتزوج"، وقال بيل: "لقد أخذت فكرة الزواج على محمل الجد".

وفى النهاية، عقد الزوجان قرانهما فى لاناي، هاواي، عندما كان جيتس يبلغ من العمر 38 عامًا وميليندا فى التاسعة والعشرين، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، وقد قامت بإضفاء الطابع الرسمى على مؤسسة بيل وميليندا جيتس فى عام 2000 وقام الزوجان بتخصيص 45 مليار دولار لمعالجة القضايا العالمية الرئيسية، مثل المساواة بين الجنسين والفقر.

وفى عام 2019، بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما، قالت ميليندا لصحيفة صنداى تايمز إن زواجهما كان "صعبًا للغاية" فى بعض الأحيان، وقالت: "لقد وصلنا للتو إلى مرحلة فى الحياة يمكننى فيها أنا وبيل أن نضحك على المزيد من الأشياء".

هل لدى بيل وميليندا جيتس اتفاق ما قبل الزواج ؟

وبحسب ما ورد وقع بيل وميليندا جيتس على اتفاق ما قبل الزواج، حيث أن ثروتهم مجتمعة تتراكم أكثر من 130 مليار دولار، ويرأس بيل وميليندا منظمتهما غير الربحية، مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والتى تعتبر أكبر مؤسسة خيرية خاصة فى العالم، ولقد تبرعوا بأكثر من 45.5 مليار دولار للأعمال الخيرية بمرور الوقت، وفى عام 2019 تبرعوا بمبلغ 589 مليون دولار للأعمال الخيرية، فيما يعتبر The Gates من أغنى الأزواج فى العالم، ويُعتقد أن ميليندا يمكن أن تحصل على تسوية بمليارات الدولارات من طلاقها النهائي.