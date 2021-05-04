تكنولوجيا: تويتر تقدم”Spaces” للحسابات التي تضم 600 متابع أو أكثر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Twitter عن دعم الحاسابات التي تضم 600 متابع أو أكثر على تطبيق الهاتف بميزة غرف الدردشة الصوتية “Spaces”، كما أضافت الشبكة الإجتماعية تحسينات على الترجمة والتسميات التوضيحية الحية.

تبدأ تويتر في دعم مستخدمي التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS بميزة “audio Spaces “، على أن تختص بهذه الميزة الحسابات المميزة بعدد متابعين 600 أو أكثر.

ولقد أكدت تويتر على أنها تستهدف الحسابات التي تتضمن 600 متابع أو أكثر بعد أن تم تجربة الميزة منذ الإعلان عنها العام الماضي، حيث تتوقع شركة تويتر أن مثل هذه الحسابات ستحقق الإستفادة من ميزة “Spaces” نظراً للجمهور الكبير الذي سيتمتع بالدردشة الصوتية الحية.

كما أوضحت الشركة أن تويتر تستمر في إختبار ميزة “Spaces” في مزيد من الحسابات لتحسين تجربة المستخدم قبل إطلاق الميزة لجميع المستخدمين.

وتحاكي ميزة “Spaces” الصوتية نفس التجربة المميزة لتطبيق Clubhouse أو أي من وسائل التواصل الإجتماعي التي ترتكز على المحادثات الصوتية، حيث صممت الميزة لدعم المجموعة في الإشتراك للمحادثات الصوتية التي يستمع الأخرين إليها، وهي ميزة جيدة في دعم المستخدمين في المقابلات، أو حلقات النقاش الجماعية.

من جانب أخر تخطط تويتر لدعم مستخدمتي “Spaces” لتحويل الميزة إلى فرصة لتحقيق الأرباح وذلك عبر بطاقات يتم تحديد سعرها عبر المستخدم المضيف، كما يتم تحديد عدد البطاقات التي سيتم بيعها عبر المضيف أيضاً، وهي ميزة تدعم المستخدمين في إطلاق أحداث حصرية وتحقيق الأرباح، على أن تخصص نسبة من مبيعات البطاقات لشركة تويتر.

أيضاً تخطط تويتر لجلب تحسينات في ميزة التسميات التوضيحية، حيث سيتاح لاحقاً للمستخدمين إيقاف الترجمة التوضيحية بشكل مؤقت، أو العودة للخلف في الترجمة وأيضاً تحديد حجم الخط للترجمة، على أن يتم إضافة هذه المميزات قريباً.

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