شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دولة أوروبية تجبر أبل على تقديم ضمان لمدة ثلاث سنوات لأجهزتها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا، وكذلك جميع الشركات التى تبيع سلعًا أو أجهزة أو منتجات إلكترونية أو رقمية - تقديم ضمان إلزامى لمدة ثلاث سنوات لمنتجاتها فى إسبانيا، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac.

ويستشهد التقرير بمدونة إسبانية iPadizate تدعى أن هذا يأتى بعد موافقة مجلس الوزراء فى البلاد على تمديد فترة الضمان للمنتجات التى يتم بيعها فى إسبانيا، وبالإضافة إلى ثلاث سنوات من الضمان، يتعين على الشركات تخزين قطع الغيار لمدة 10 سنوات، والتى كانت قبل ذلك 5 سنوات.

وتقدم أبل رسميًا ضمانًا لمدة عام واحد على منتجات أيفون إلى جانب الحقوق المحلية التى تفرضها قوانين المستهلك الخاصة بكل بلد، لكن لا يوجد وضوح بشأن موعد بدء تطبيق هذه القاعدة الجديدة، ومع ذلك، يدعى التقرير أنه من المتوقع حدوثها قريبًا.

وفى الآونة الأخيرة، جعلت روسيا ذلك إلزاميًا للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمشتريات الأخرى فى روسيا يجب أن تكون مثبتة مسبقًا مع البرامج الروسية بعد أن دخل التشريع حيز التنفيذ، وفى الوقت الذى تم فيه تقديم هذا التشريع، أصبح التشريع معروفًا بالعامية فى روسيا باسم "قانون ضد شركة Apple"، حيث كان هذا لأن الشركة قاومت هذا فى البداية.

وقالت شركة آبل إنها ستقدم مجموعة مختارة من التطبيقات من مطورين روس كجزء من شاشات التنشيط للأجهزة الجديدة، وقالت إنها تعتزم الامتثال للقانون الروسى الجديد، لكنها أشارت إلى أنه تتم مراجعة جميع التطبيقات للتأكد من امتثالها لمعايير آبل للخصوصية والأمان والمحتوى ".